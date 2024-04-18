В Солнечногорске запустили производство систем для подачи и распределения технологических газов

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Компания «РТ Инженерные Системы» реализовала инвестиционный проект на территории индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО). На новом предприятии в Солнечногорском г. о. компания запустила производство систем подачи и распределения процессных особо чистых газовых сред. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для размещения производственных мощностей в индустриальном парке «Есипово» компания выбрала промышленный коворкинг «Индастриал сити», созданный в формате «Подмосковье индастриал». Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил около 100 млн рублей. В рамках проекта компания создала 40 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов.

В индустриальном парке «Есипово» компания «РТ Инженерные Системы» производит полный спектр оборудования для безопасного непрерывного снабжения технологического оборудования более 30 различными специальными газами и газовыми смесями для предприятий электронной промышленности, фармацевтических и химических производств.

«Наше производство организовано на уровне международных стандартов, что позволяет конкурировать с ведущими иностранными производителями и разрабатывать продукцию, которая не уступает по своим характеристикам импортным аналогам», — отметил руководитель «РТ Инженерные системы» Сергей Аракелян.На сегодняшний день компания реализовывает ряд крупных проектов по поставке и обвязке технологического оборудования как на промышленных предприятиях, так и в исследовательских центрах по всей России.

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