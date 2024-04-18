В порту Владивосток открыт морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска

В пределах территории ООО «Морской порт «Суходол» в морском порту Владивосток открыт морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России.

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Пропускная способность нового терминала, оснащенного современным оборудованием для проведения контрольных процедур на границе, составляет 12 млн тонн угля в год (234 судозахода в год). Режим работы — круглосуточный.

Соглашение о сотрудничестве по созданию в Приморском крае в районе бухты Суходол многофункционального портового-перегрузочного комплекса было подписано в сентябре 2021 года в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). В перспективе возможно увеличение мощности порта до 20 млн тонн. Также сообщалось, что к 2025 году в бухте Суходол планируется построить глубоководный контейнерный терминал мощностью 3 млн TEU (второй этап проекта), а к 2027 году — терминал зерновых грузов (третий этап проекта). Общий грузооборот порта составит свыше 70 млн тонн.

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