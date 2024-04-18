На Окской судоверфи заложен танкер «Аргунь» проекта 23630

18 апреля на Окской судоверфи (Нижегородская область) состоялась торжественная церемония закладки малого морского танкера проекта 23630 «Аргунь» для ВМФ РФ.

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ММТ проекта «Аргунь» является головным судном проекта 23630. По этому проекту планируется постройка серии судов. Первым серийным должен стать танкер «Юрий Халиуллин», который будет наименован в честь доктора технических наук, профессора, контр-адмирала Юрия Михайловича Халиуллина, внесшего большой вклад в подготовку инженерных кадров для ВМФ и поддержание технической готовности кораблей ВМФ.

Танкер имеет полное водоизмещение более 4700 тонн при длине 86 метров. Он способен ходить во льдах и может использоваться для дозаправки топливом и пресной водой кораблей и судов в море, на рейде и у причала. Скорость полного хода судна — 12 узлов, дальность плавания — 2500 миль при автономности 30 суток. Экипаж судна — 29, группа антитеррора — 8 человек.

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