На Окской судоверфи заложен танкер «Аргунь» проекта 23630
18 апреля на Окской судоверфи (Нижегородская область) состоялась торжественная церемония закладки малого морского танкера проекта 23630 «Аргунь» для ВМФ РФ.
ММТ проекта «Аргунь» является головным судном проекта 23630. По этому проекту планируется постройка серии судов. Первым серийным должен стать танкер «Юрий Халиуллин», который будет наименован в честь доктора технических наук, профессора, контр-адмирала Юрия Михайловича Халиуллина, внесшего большой вклад в подготовку инженерных кадров для ВМФ и поддержание технической готовности кораблей ВМФ.
Танкер имеет полное водоизмещение более 4700 тонн при длине 86 метров. Он способен ходить во льдах и может использоваться для дозаправки топливом и пресной водой кораблей и судов в море, на рейде и у причала. Скорость полного хода судна — 12 узлов, дальность плавания — 2500 миль при автономности 30 суток. Экипаж судна — 29, группа антитеррора — 8 человек.
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