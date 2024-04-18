Два новых фронтальных погрузчика поставлены в «Малый порт» НТК (Находка)

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Два новых фронтальных погрузчика закуплены ООО «Стивидорная компания «Малый порт» (Находка, Приморский край, входит в АО «Национальная транспортная компания», НТК). С учетом ввода в эксплуатацию новых машин теперь на предприятии задействованы 8 погрузочных механизмов, сообщается в Telegram-канале НТК.

Новые погрузчики «Кировец» отличаются улучшенными техническими параметрами: увеличенной высотой подъема ковша; уменьшенным гидравлическим циклом; улучшенными условиями работы оператора. В кабине погрузчика предусмотрено штатное дополнительное место для работы стажера оператора. Это позволит качественнее и быстрее получать практические навыки будущим специалистам компании, добавляется в сообщении.

Инвестиции НТК в развитие портовой инфраструктуры в 2024 году составят 12,3 млрд рублей, в том числе 122 млн рублей будет направлено на программу модернизации «Малого порта» в Находке. Ноте

ООО «Стивидорная компания «Малый порт» (входит в АО «НТК») основано в 1992 году. Компания эксплуатирует универсальный перегрузочный комплекс в порту Восточный, состоящий из трех оборудованных причалов общей протяженностью 416 м с глубиной у причальной стенки до 12 м. Грузооборот «Малого порта» в 2023 году вырос на 14,6% и составил более 3,3 млн тонн.

АО «Национальная транспортная компания» (НТК) управляет Мурманским морским торговым портом, терминалами в Ванино (Хабаровский край), Туапсе (Краснодарский край) и универсальным портом в Находке. Компания имеет собственный парк подвижного железнодорожного состава и ведет строительство крупнейшего терминала для перевалки минеральных удобрений в Усть-Луге (Ленинградская область).

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