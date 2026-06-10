Находкинский СРЗ спустил на воду краболов «Александр Родин» проекта 03141
Находкинский судоремонтный завод спустил на воду краболовное судно «Александр Родин» проекта 03141. Он станет четвёртым судном в составе флота магаданских компаний, предназначенным для вылова и транспортировки живого краба.
Суда проекта 03141, предназначенные для добычи краба, имеют неограниченный район плавания и ледовый класс, позволяющий работать в битом льду. Особое внимание уделяется условиям хранения улова и его транспортировки в порт в живом виде: краболовы оборудуются специальными RSW-танками с охлажденной морской водой.
Проект 03141 разработан компанией «Викинг» — это универсальные суда модульной концепции, способные вести добычу и транспортировку живого краба, работать как краболов-процессор, ярусолов или креветколов.
Основные характеристики краболова проекта 03141:
Длина 63,27 м
Ширина 10,6 м
Водоизмещение 1586 тонн
Объем перевозки живого кра
ба до 100 тонн
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