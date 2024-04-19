Российские школьницы завоевали четыре медали на Европейской математической олимпиаде для девушек

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В Грузии подвели итоги Европейской математической олимпиады для девушек (European Girls' Mathematical Olympiad, EGMO).

Все четыре участницы из России завоевали медали. Школьницы проходили конкурсные испытания дистанционно в Гимназии им. Е.М. Примакова в Московской области.

Золотую медаль получила Наталия Ленская (школа № 2086, г. Москва). Обладательницами серебряных медалей стали Елизавета Винокурова (Физико-математическая школа, г. Тюмень) и Елизавета Жукова (Образовательный комплекс «Воробьевы горы», г. Москва). Бронзовая медаль — у Яны Магизовой (Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург).

Руководителем российской сборной выступил учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 города Санкт-Петербурга Кирилл Сухов, заместителем руководителя команды — студентка Санкт-Петербургского государственного университета Галия Шарафетдинова.

В прошлом году российские школьницы завоевали четыре золотые медали. Все участницы набрали 42 балла из 42 возможных.

В интеллектуальном соревновании девушки участвуют для подготовки к Международной олимпиаде по математике.

Сборная России на Европейской математической олимпиаде для девушек:

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2016 г. 1 место

2017 г. 3 место

2018 г. 1 место

2019 г. не принимала участие

2020 г. 1 место

2021 г. 1 место

2022 г. 1 место

2023 г. 1 место

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