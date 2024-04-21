ГК КСК возобновила производство климатического оборудования для вагонов Минского метрополитена

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Предприятие «Транскон» (входит в дивизион «Климатическое оборудование» ГК КСК) возобновило производство систем обеспечения микроклимата для вагонов Минского метрополитена. Поставка первой партии оборудования запланирована на конец второго квартала этого года.

Производственная линия по выпуску систем кондиционирования организована в Твери на площадке Промтехнопарка КСК.

В процессе возобновления выпуска климат-системы были модернизированы, часть комплектующих заменены на компоненты российского производства, часть — на компоненты производства дружественных стран. Риски по применению новых комплектующих минимизированы с учетом полученного опыта унификации компонентной базы для других проектов рельсового транспорта. Отдельное внимание инженеры уделили оптимизации воздухораспределения в вагонах поезда с применением принудительной вытяжной вентиляции.

Вагоны метро получили оснащение системами обеспечения климата и установками обеззараживания воздуха производства ГК КСК, что позволит не только поддерживать комфортную температуру в вагонах, но и обеспечит защиту пассажиров от вредного воздействия патогенных микроорганизмов в условиях скопления людей.

Опытные образцы систем обеспечения микроклимата успешно прошли приёмо-сдаточные испытания. Начало поставок партии продукции из 28 вагонокомплектов запланировано на конец второго квартала 2024 года. Заказчиком установок является предприятие «Метровагонмаш» (входит в «Трансмашхолдинг»), которое планирует оснастить климат-системами семь составов по четыре вагона и до конца текущего года передать составы Минскому метрополитену.

О ГК КСК:Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Объединяет более 40 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в десяти регионах России, сотрудниками группы являются более 12500 человек. ГК КСК входит в Союз машиностроителей России.

О «Транскон»:Предприятие «Транскон» входит в дивизион «Климатическое оборудование» ГК КСК, разрабатывает и выпускает климатические системы для рельсового и колесного транспорта. Производственная площадка предприятия расположена на территории Промтехнопарка КСК в Твери, где работают более 400 сотрудников.

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