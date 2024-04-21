Бойцы невидимого фронта

Энтузиасты невидимого фронта © avatars.mds.yandex.net

За каждым подбитым танком или опорным пунктом противника стоят не только герои-военнослужащие, но и зачастую десятки гражданских людей — инженеров, конструкторов, волонтеров. Эти энтузиасты невидимого фронта день и ночь работают над тем, чтобы сохранить жизни личного состава и сделать работу солдат более эффективной и безопасной. Что движет этими гаражными «кулибиными» и какие результаты дает взаимодействие фронта и тыла? Репортаж Дарьи Ганиевой. https://smotrim...u/video/2794784

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