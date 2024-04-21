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Бойцы невидимого фронта

Энтузиасты невидимого фронтаЭнтузиасты невидимого фронта © avatars.mds.yandex.net

За каждым подбитым танком или опорным пунктом противника стоят не только герои-военнослужащие, но и зачастую десятки гражданских людей — инженеров, конструкторов, волонтеров. Эти энтузиасты невидимого фронта день и ночь работают над тем, чтобы сохранить жизни личного состава и сделать работу солдат более эффективной и безопасной. Что движет этими гаражными «кулибиными» и какие результаты дает взаимодействие фронта и тыла? Репортаж Дарьи Ганиевой. https://smotrim...u/video/2794784

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Источник: https://smotrim.ru/video/2794784

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СВО, вооружение
  • Нет аватара termometrix
    21.04.2415:39:36

    Бойцы невидимого фронта

    Гордость Отечества!

    #1281631
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      21.04.2415:56:37

      Я позволил себе заменить «энтузиастов» в оригинале на бойцов.

      В современных войнах критически важна способность к быстрой адаптации к новым условиям сражений, при чем информационные технологии, электроника и т. д. играют все большую роль.

      #1281632
      • Нет аватара termometrix
        21.04.2418:06:52

        Совершенно верно.

        #1281637
      • Нет аватара Serguei
        21.04.2418:57:38

        Мозги играют роль…

        #1281640
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          21.04.2420:19:59

          Человека и особенно человеческий мозг ничто не заменит!

          Еще долго    

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~20:20 21.04.24
          #1281641
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