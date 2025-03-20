Российские планирующие бомбы модернизировали

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Российские планирующие бомбы представляют собой серьезную разрушительную силу, позволяя наносить высокоточные удары с большого расстояния в ходе СВО. В ответ украинцы стали применять все более изощренные средства глушения, чтобы сбить с толку навигационные системы бомб и заставить их отклониться от курса. В последнее время украинской стороне удалось добиться определенных успехов в противодействии планирующим бомбам, однако недавняя модернизация сделала все их усилия бесполезными, сообщает Forbes .

Украинские глушилки излучают фальшивые сигналы, которые подавляют реальный сигнал от спутников и вводят планирующую бомбу в заблуждение, заставляя ее думать, что она находится в другом месте.

Чтобы противостоять этим помехам, унифицированные модули планирования и коррекции оснащают специальной системой «Комета», которая использует несколько радиоприемников для различения подлинных и поддельных сигналов. Она сравнивает силу и угол получения сигналов, что позволяет идентифицировать реальный сигнал и отсеивать сигналы, поступающие от средств глушения. Как утверждает Forbes со ссылкой на украинские источники, изначально эта система состояла из трех приемников, однако позже при изучении обломков встречались версии с пятью и восемью приемниками.

«Модернизированная система „Комета“ теперь включает в себя двенадцать приемников», — утверждает издание.Это позволит ей еще лучше определять источник сигнала.

Российские военные используют аналогичные системы «Комета» на других платформах, включая самолеты, беспилотники и наземную технику, поэтому теперь они также могут стать более устойчивыми к украинским помехам, пишет Forbes.

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