Три режима наведения и скорость 550 м/с: «Калашников» поставил партию ракет 9М333
Концерн «Калашников» выполнил очередную поставку зенитных управляемых ракет 9М333 государственному заказчику в рамках оборонного контракта. Эти высокоточные боеприпасы используются в зенитном ракетном комплексе «Стрела‑10» и его модификациях, которые активно применяются в зоне специальной военной операции.
Ракета 9М333 предназначена для круглосуточного поражения воздушных целей, включая беспилотники и крылатые ракеты, даже в условиях оптических помех. Ключевое преимущество — головка самонаведения с тремя режимами работы: фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым. Средняя скорость ракеты — 550 м/с, она поражает цели на высоте от 10 до 3500 метров и работает по принципу «выстрелил‑и‑забыл», отметили в Концерне.
Ракеты 9М333 производятся на «Калашникове» с 2020 года и хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых задач в зоне СВО. Рост гособоронзаказа на 2026 год подтверждает востребованность этого боеприпаса.
