В порту Усть-Луга введены в строй 2 портальных крана серии «Аист»

Группа компаний «СММ» изготовила и смонтировала два портальных крана серии «Аист» на территории ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в порту Усть-Луга (Ленинградская область).

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Поставленные портальные краны имеют режим работы А10, позволяющий эксплуатировать технику в высокоинтенсивном режиме с максимальной грузоподъемностью и наработкой не менее 4 млн. рабочих циклов. Грузоподъемность кранов «Аист» в крюковом режиме составляет 40 тонн, в грейферном -18 тонн, вылет стрелы — 36 метров.

Новая техника позволит предприятию обрабатывать суда большего типоразмера, значительно увеличив объем перевалки и повысив интенсивность обработки грузов.

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