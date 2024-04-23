Российские космические разработки под надежной защитой

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Несколько компаний, которые выполняют задачи, связанные с космической промышленностью, перешли на использование сервиса Эсборд для онлайн работы. Инструмент запускается в закрытом контуре компаний и не имеет выхода в интернет. Таким образом сотрудники могут работать исключительно в закрытой сети без риска каких-либо информационных утечек.

Ранее о переходе на отечественное ПО уже объявили несколько разработчиков критической элементной базы. Компания Эсборд успешно помогла заказчикам мигрировать с иностранных сервисов и развернуть всю нужную инфраструктуру на серверах компаний.

Компания Эсборд является ведущим разработчиком инструментов для совместной работы и была основана выпускниками механо-математического и физического факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова. Успешно реализует программу импортозамещения в стране.

Согласовать внедрение в свою компанию можно по ссылке .

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