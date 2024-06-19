стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
38
Судостроение и судоходство

На Сахалине спущены на воду два новых безэкипажных катера

На Сахалине (Сахалинская область) спущены на воду два новых безэкипажных катера. На базе этих катеров отрабатывается взаимодействие нескольких БЭК для доставки грузов или выполнения гидротехнических работ.

 © portnews.ru

Вместе с разработчиками команда сахалинских специалистов тестирует технические характеристики и возможности БЭК.

Отрабатывается взаимодействие нескольких морских дронов для решения разных задач, таких как доставка грузов или выполнение гидротехнических работ. В дальнейшем планируется использовать БЭК в качестве плавучей платформы для летающих дронов.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://portnews.ru/news/364370/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Сахалинская область, БЭК, катер
  • 1
    Нет аватара Scooter
    19.06.2417:02:45

    Интересно, есть ли у них возможность спасению людей, выброс круга или жилета, буксировка лодки, человека и т. п.

    #1284942
  • 1
    Нет аватара Argonaft
    19.06.2417:45:27

    Пожелаю удачи им в проведении как можно больше успешных «гидрографических работ»       

    #1284948
    • 0
      Нет аватара Лексур
      19.06.2422:31:33

      Для того, на что вы намекаете нужны безэкипажные подлодки. Эти и вправду выполнят «гидрографические работы».

      Отредактировано: Лексур~22:31 19.06.24
      #1284957
  • 1
    Clausson Clausson
    20.06.2401:16:57

    Груз динитромочевины килограмм на 500 может доставить точно в срок?    

    Отредактировано: Clausson~01:17 20.06.24
    #1284962
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,