На Сахалине спущены на воду два новых безэкипажных катера

На Сахалине (Сахалинская область) спущены на воду два новых безэкипажных катера. На базе этих катеров отрабатывается взаимодействие нескольких БЭК для доставки грузов или выполнения гидротехнических работ.

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Вместе с разработчиками команда сахалинских специалистов тестирует технические характеристики и возможности БЭК.

Отрабатывается взаимодействие нескольких морских дронов для решения разных задач, таких как доставка грузов или выполнение гидротехнических работ. В дальнейшем планируется использовать БЭК в качестве плавучей платформы для летающих дронов.

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