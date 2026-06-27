Отечественный беспилотный катер «Кама» успешно прошёл испытания в Японском море
Судно на подвесном моторе подтвердило характеристики для патрулирования
На Сахалине в акватории Японского моря прошли ходовые испытания скоростного безэкипажного катера ZALA «Кама». Аппарат, оснащённый подвесным мотором и уникальной системой стабилизации антенно-фидерного устройства, подтвердил заявленные характеристики.
БЭК «Кама"Источник изображения: ZALA
Управление БЭК осуществлялось оператором из командно-диспетчерского пункта дронопорта «Пушистый». Благодаря интеграции в суверенную систему связи и навигации «Геокосмос» управление катером возможно из любой точки России.
Многофункциональный БЭК «Кама» спроектирован для работы в открытых акваториях. Он способен нести полезную нагрузку и действовать в автономном режиме до 12 часов без дозаправки. Опыт совместного использования воздушных и морских безэкипажных средств ZALA в едином контуре управления на морском полигоне подтвердил готовность технологий к решению широкого спектра задач.
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