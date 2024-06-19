Робот-паллетайзер RP-110M предназначенный для садки кирпича.

Робот-паллетайзер RP-110M Предназначен для перемещения грузов среднего и большого веса. Параллельная кинематика и четыре оси позволяют добиться абсолютной точности укладки груза на паллеты. RP-110M — специалист по паллетированию тяжелых грузов на выходе с производственной линии.

Наши паллетайзеры предназначены как для автоматизированной укладки продукции на транспортировочные поддоны, так и для выгрузки с поддонов.

RP-110 может быть настроен на укладку: картонных коробок, мешков, ведер, бочонков, стеклянных бутылок, газобетонных блоков, кирпичей. Роботы-укладчики исключают повторяющийся тяжелый труд человека, повышают скорость укладки продукции в паллеты или ее разгрузки. Они используются на предприятиях металлургической, пищевой и химической промышленности, в строительстве

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