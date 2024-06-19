Группа компаний «МЕГИ» запустила в Уфе новое производство медицинской мебели

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ООО «Медстальконструкция» специализируется на выпуске мебели для лабораторных учреждений и больниц, а также специализированного медицинского оборудования — рециркуляторов, палатных и операционных консолей, негатоскопов, кислородных шкафов и другой техники. На производстве трудится более 500 человек. Ассортимент изделий насчитывает более 1 300 наименований продукции, которая поступает в крупнейшие медицинские организации России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана и Кыргызстана. В планах также — выход на новые зарубежные рынки.

В июне 2024 года на площадке предприятия завершили реализацию инвестпроекта по строительству нового производственно-складского комплекса. В здании площадью 12 тысяч кв. м установили современное оборудование для выпуска медицинской мебели, а также организовали зону для хранения более 500 тысяч единиц медоборудования различного типа.

В создание нового производства вложили порядка 600 млн рублей. Это позволило организовать 100 дополнительных рабочих мест.

Предприятие приступило к проектированию ещё одного складского комплекса площадью 3 тысячи кв. м. Проект с общим объёмом инвестиций 150 млн рублей планируют завершить в 2025 году. Кроме того, в планах предприятия — освоить производство мебели для образовательных учреждений — школ и детских садов.

Ещё один крупный проект группы компаний «МЕГИ» — строительство в Уфе многопрофильного медицинского центра общей площадью более 50 тысяч кв. м. В нём разместят диагностический и операционный блоки, а также стационар на 80 палат. Коллектив будущего медучреждения составит 500 специалистов. Первую очередь нового проекта планируют завершить в 2024 году.

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