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Авиация

МС-21 — завершена серия полётов на проверку обновлённого ПО системы FADEC

 © aviation21.ru

В Жуковском завершена серия полётов опытного самолёта МС-21 б/н 73051 по программе проверки функционирования системы автоматического управления двигателями ПД-14 (типа FADEC) с обновлённой версией программного обеспечения.

По состоянию на 17 июня с начала 2024 года борт 73051 выполнил 13 полётов. В полётах оценивались параметры силовой установки, работа противообледенительной системы, выполнялся автоматический заход на посадку, уход на второй круг и посадка в полностью автоматическом режиме.

В январе опытный самолёт поднимался в воздух семь раз. В этих полётах оценивались параметры двигателей после установки в систему обновлённого программного обеспечения.

В феврале 2024 года в условиях погоды, способствующей образованию наледи, выполнен один полёт на оценку работы противообледенительной системы крыла МС-21. Это была первая проверка ПОС крыла при работе от двигателей ПД-14.

В марте самолёт совершил два полёта, в которых определялись высотно-скоростные характеристики двигателей ПД-14 с новым ПО системы FADEC. 12 марта самолёт находился в воздухе 5 часов 16 минут, полёт проходил на высотах от 9750 до 12200 метров, эшелоны FL350-FL400. 14 марта тестирование ПО продолжилось на высотах не более 3000 метров, продолжительность полёта составила 3 часа 16 минут.

В мае борт 73051 поднимался в небо один раз. Полётное задание включало оценку новой комплексной системы управления реализующей функции САУ с ПД-14 с посадкой в автоматическом режиме по категории IIIA ICAO до касания ВПП, в том числе с имитацией отказа двигателя.

В июне выполнено семь полётов, в которых лётчики-испытатели завершили оценку функционирования связки КСУ-САУ с ПД-14. Также в июне полёты выполнили самолёты с б/н 73054 и 73056. По данным источника сайта «Авиация России» в ЛИИ им. Громова, выполнялся облёт бортов после длительной стоянки.

Кроме того, в полётное задание борта 73054 были включены режимы по аэродинамике: на версии самолёта МС-21-310рус планируется выполнить улучшения в механизации крыла.

Две машины: 73054 и 73056 — это самолёты МС-21-300 типовой конструкции. Однако и они задействованы в полётной отработке отдельных образцов оборудования отечественного производства. Борт 73054 будет использоваться для отработки элементов вычислительной системы, а на 73056 уже установлены российские насосные станции в гидросистеме.

Источник сайта отметил, что по программе импортозамещения также обновлено программное обеспечение радионавигационного оборудования, и в июньских полётах помимо основного полётного задания на всех трёх машинах параллельно тестируются отечественные пульты управления радионавигацией.

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Источник: https://aviation21.ru/ms-21-zaversh...rku-obnovlyonnogo-po-sistemy-fadec/

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МС-21, ОКБ им. Яковлева, ПД-14
  • Нет аватара mikr
    20.06.2417:28:41

    Судя по отсутствию традиционных восторгов

    народ устал от неизменных сдвигов вправо

    и уже не верит в скорый успех.

    #1285010
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      20.06.2420:20:06

      народ устал от неизменных сдвигов вправо

      и уже не верит в скорый успех.

      В скорый конечно нет. В успех безусловно верит    

      #1285014
    • Нет аватара Scooter
      21.06.2400:52:21

      mikr,

      Мухи видят одно, пчелы другое.

      #1285023
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    20.06.2418:55:54

    Тут нечего верить или не верить — cерийные самолеты уже в производстве. А испытывать надо и основательно чтобы не было как у Боинга, у которого стыд и срам — только один пример ниже — не говоря нпр. про использование титана oт подозрительных поставщиков без цертификатов:

    Boeing мог использовать заведомо неисправные детали в своих самолетах

    Американская авиакомпания Boeing могла использовать в своих самолетах заведомо неисправные детали, скрывала это от американских властей. Такие сведения приводятся в опубликованном во вторник докладе комитета Сената Конгресса США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений, который основан на беседах законодателей с инспектором Boeing Сэмом Мохоуком. Об этом сообщает ТАСС.

    По словам инспектора, компания возобновила производство Boeing 737 Max после двух катастроф в 2018 и 2019 годах, при этом количество случаев использования деталей, не соответствующих стандартам производителя, увеличилось на 300%. Хотя запчасти должны были быть сняты с производства и тщательно отслеживаться, «были потеряны сотни несоответствующих [стандартам] деталей», отмечается в докладе. «Мохоук опасался, что на 737 устанавливаются не отвечающие требованиям детали, и это может привести к катастрофе», — подчеркивают авторы документа.

    По их словам, когда в июне прошлого года Boeing узнал о предстоящей проверке Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), многие неисправные детали были перевезены в другое место, чтобы «намеренно скрыть от FAA неправильно хранящиеся детали». Мохоук подчеркнул, что был свидетелем «систематического игнорирования» документации о неисправных деталях на заводе Boeing в штате Вашингтон. Он подчеркнул, что компания приняла меры в отношении него, когда он высказал свои опасения.

    В апреле другой сотрудник авиакомпании Сэм Салехпур сообщил сенаторам о наличии серьезных дефектов в фюзеляжах дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner. Он заявил, что проблемы возникли из-за изменений в процессе установки и скрепления крупных секций фюзеляжа на сборочной линии.

    Во вторник гендиректор Boeing Дэвид Калхун выступал на слушаниях в сенатском комитете по национальной безопасности и делам правительственных учреждений. Он признал, что компания применяла меры в отношении тех, кто заявлял о проблемах Boeing, в том числе увольняла. «Я знаю, что такое случалось», — сказал Калхун. Он также подчеркнул, что никогда не разговаривал со своими сотрудниками, выражавшими опасения в связи с проблемами в компании. Глава Boeing извинился перед присутствовавшими на слушаниях родственниками жертв катастрофы самолетов в 2018 и 2019 годах.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~20:14 20.06.24
    #1285011
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