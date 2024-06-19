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В Жуковском завершена серия полётов опытного самолёта МС-21 б/н 73051 по программе проверки функционирования системы автоматического управления двигателями ПД-14 (типа FADEC) с обновлённой версией программного обеспечения.

По состоянию на 17 июня с начала 2024 года борт 73051 выполнил 13 полётов. В полётах оценивались параметры силовой установки, работа противообледенительной системы, выполнялся автоматический заход на посадку, уход на второй круг и посадка в полностью автоматическом режиме.

В январе опытный самолёт поднимался в воздух семь раз. В этих полётах оценивались параметры двигателей после установки в систему обновлённого программного обеспечения.

В феврале 2024 года в условиях погоды, способствующей образованию наледи, выполнен один полёт на оценку работы противообледенительной системы крыла МС-21. Это была первая проверка ПОС крыла при работе от двигателей ПД-14.

В марте самолёт совершил два полёта, в которых определялись высотно-скоростные характеристики двигателей ПД-14 с новым ПО системы FADEC. 12 марта самолёт находился в воздухе 5 часов 16 минут, полёт проходил на высотах от 9750 до 12200 метров, эшелоны FL350-FL400. 14 марта тестирование ПО продолжилось на высотах не более 3000 метров, продолжительность полёта составила 3 часа 16 минут.

В мае борт 73051 поднимался в небо один раз. Полётное задание включало оценку новой комплексной системы управления реализующей функции САУ с ПД-14 с посадкой в автоматическом режиме по категории IIIA ICAO до касания ВПП, в том числе с имитацией отказа двигателя.

В июне выполнено семь полётов, в которых лётчики-испытатели завершили оценку функционирования связки КСУ-САУ с ПД-14. Также в июне полёты выполнили самолёты с б/н 73054 и 73056. По данным источника сайта «Авиация России» в ЛИИ им. Громова, выполнялся облёт бортов после длительной стоянки.

Кроме того, в полётное задание борта 73054 были включены режимы по аэродинамике: на версии самолёта МС-21-310рус планируется выполнить улучшения в механизации крыла.

Две машины: 73054 и 73056 — это самолёты МС-21-300 типовой конструкции. Однако и они задействованы в полётной отработке отдельных образцов оборудования отечественного производства. Борт 73054 будет использоваться для отработки элементов вычислительной системы, а на 73056 уже установлены российские насосные станции в гидросистеме.

Источник сайта отметил, что по программе импортозамещения также обновлено программное обеспечение радионавигационного оборудования, и в июньских полётах помимо основного полётного задания на всех трёх машинах параллельно тестируются отечественные пульты управления радионавигацией.

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