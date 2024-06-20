Новая поликлиника открылась в Петербурге
Пятиэтажное здание рассчитано на 960 посещений в смену. Там есть дневной стационар и отделение реабилитации, в том числе для участников СВО, оснащённое аппаратурой для эффективного восстановления после травм.
Кроме того, в поликлинике функционирует кабинеты виртуальной реальности и водолечения, а также лечебный бассейн и три регистратуры.
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Источник: https://dzen.ru/a/Zm2884NlOGbM8P1S
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