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Медучреждения

Новая поликлиника открылась в Петербурге

 © static.78.ru

Пятиэтажное здание рассчитано на 960 посещений в смену. Там есть дневной стационар и отделение реабилитации, в том числе для участников СВО, оснащённое аппаратурой для эффективного восстановления после травм.

Кроме того, в поликлинике функционирует кабинеты виртуальной реальности и водолечения, а также лечебный бассейн и три регистратуры.

 © avatars.dzeninfra.ru

 © avatars.dzeninfra.ru

 © avatars.dzeninfra.ru

 © avatars.dzeninfra.ru

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Источник: https://dzen.ru/a/Zm2884NlOGbM8P1S

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Санкт-Петербург
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