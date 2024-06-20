Новая поликлиника открылась в Петербурге

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Пятиэтажное здание рассчитано на 960 посещений в смену. Там есть дневной стационар и отделение реабилитации, в том числе для участников СВО, оснащённое аппаратурой для эффективного восстановления после травм.

Кроме того, в поликлинике функционирует кабинеты виртуальной реальности и водолечения, а также лечебный бассейн и три регистратуры.

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© avatars.dzeninfra.ru

© avatars.dzeninfra.ru

© avatars.dzeninfra.ru

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