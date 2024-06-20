ГТЛК поставила вертолет Нарьян-Марскому объединенному авиаотряду

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) передало в лизинг АО «Нарьян-Марский ОАО» новый отечественный вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех).

Поставка осуществлена по договору лизинга от 2023 года, подписанному с авиакомпанией в рамках реализации программы по обновлению российского вертолетного парка с государственным финансированием.Всего в 2024 году ГТЛК планирует передать российским авиакомпаниям 40 вертолетов современных модификаций Ми-8 в рамках программ лизинга с государственной поддержкой, что будет способствовать как реализации гражданского госзаказа в авиастроении, так и наращиванию авиаперевозок.

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