Трамваи предприятия Роскосмоса запустили с пассажирами в Липецке

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Сегодня в Липецке состоялся запуск движения низкопольных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с пассажирами.

Вагоны поехали по обновлённым путям от трамвайного депо до 21-го микрорайона.

«Наши партнёры и заказчики всегда могут быть уверены, что получат заказ в срок, в соответствии со своими требованиями и пожеланиями. Каждый такой проект — сложный, многофакторный процесс, требующий слаженной и организованной работы, производственных мощностей и инженерной экспертизы. Мы работаем над тем, чтобы и дальше соответствовать самым высоким ожиданиям и непрерывно совершенствуем как производственные процессы, так и конечный продукт — современный трамвайный вагон», — отметил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Генеральный директор «Группы Мовиста» Алексей Зотов сообщил, что Липецк стал одним из первых городов-участников федеральной программы по модернизации электротранспорта, где началась перевозка пассажиров по реконструированным путям. По его словам, благодаря «современным низкопольным трамваям, которыми легко могут пользоваться и пенсионеры, и родители с колясками, практически бесшумным рельсам, симпатичным остановкам, уровень комфорта вырос в разы».

Ожидается, что к 2025 году в городе реконструируют 40,8 км трамвайных путей, построят еще 5,2 км, отремонтируют депо, модернизируют контактные сети, а также обновят подвижной состав. На маршруты выйдут 46 низкопольных односекционных трамваев УКВЗ, которые город получил ещё в апреле 2024 года.

Каждое транспортное средство оборудовано несколькими видеокамерами, двумя медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, Wi-Fi и 8 точками для зарядки по USB. Для удобства пассажиров в трамваях также работают электронные маршрутоуказатели, системы автоинформирования и климат-контроля. Безопасность обеспечивают системы контроля за водителем и помощи при маневрировании, а также усовершенствованная конструкция подвески рельсовых тормозов.

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