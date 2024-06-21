Спущена на воду восьмая баржа проекта RDB66.68M

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На Самусьском ССРЗ на этой неделе спустили на воду восьмую баржу проекта RDB66.68M.

Крестной матерью судна в свой день рождения стала заместитель директора по развитию Светлана Быкова, сообщает телеграм-канал Самусьского ССРЗ.

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В 2024 году завод завершает строительство серии из десяти несамоходных барж-площадок для крупного сибирского холдинга. Последние четыре баржи уже этим летом отправятся к заказчику в сроки, установленные договором.

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