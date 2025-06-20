В Томской области спущена на воду баржу-площадку проекта RDB 66.68MA

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Судно строится на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе по проекту РЦПКБ «Стапель».

Баржа-площадка строится по заказу АО «ГТЛК» в интересах судоходной компании ООО «Р-Транс ТК».

Основные отличия проекта RDB 66.68МА от остальных проектов барж данной серии:

— Наличие стационарной складывающейся аппарели грузоподъемностью 70 тонн предназначенной, в том числе, и для работы на необорудованный берег;

— Усиленная палуба и ее подкрепления для перевозки негабаритных тяжеловесных грузов и гусеничной техники массой до 70 тонн с топливом в баках;

— Переменная грузоподъемность барж: 2500 тонн в бассейнах разряда «М», «О-ПР», «М-ПР» и «М-СП» (осадка в грузу при этом 2,75м) и 3000 тонн в бассейнах разряда «Л», «Р» и «О» (осадка в грузу при этом 3,2м).

Назначение баржи: перевозка минерально-строительных грузов с погрузкой и разгрузкой грейферами г/п до 16 т, тарно-штучных грузов, опасных грузов в заводской таре или контейнерах, а также автотракторной техники с топливом в баках с нагрузкой на ось до 16 т и полной массой гусеничной техники до 70 т.

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