Самусьский ССЗ завершил строительство барж проекта 1960М
Самусьский судостроительно-судоремонтный завоз завершил строительство серии барж проекта 1960М — последняя баржа БП-2013 была передана заказчику. Судам присвоен класс «М3.0», сообщает пресс-служба РКО.
Строительство велось в соответствии с требованиями Российского Классификационного Общества, контроль осуществлялся на всех этапах постройки. Суда предназначены для перевозки сыпучих и генеральных грузов.
Характеристики баржи проекта 1960М:
Длина максимальная, м 87,12
Ширина, м 16,74
Высота борта, м 3,3
Грузоподъемность, т 2 500
Валовая вместимость, р.т 1 774
Полное водоизме
щение, т 2 988
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