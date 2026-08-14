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вчера 127
d-tatarinov Судостроение и судоходство

Самусьский ССЗ завершил строительство барж проекта 1960М

© paluba.media

Самусьский судостроительно-судоремонтный завоз завершил строительство серии барж проекта 1960М — последняя баржа БП-2013 была передана заказчику. Судам присвоен класс «М3.0», сообщает пресс-служба РКО.

Строительство велось в соответствии с требованиями Российского Классификационного Общества, контроль осуществлялся на всех этапах постройки. Суда предназначены для перевозки сыпучих и генеральных грузов.

Характеристики баржи проекта 1960М:

Длина максимальная, м 87,12

Ширина, м 16,74

Высота борта, м 3,3

Грузоподъемность, т 2 500

Валовая вместимость, р.т 1 774

Полное водоизме

щение, т 2 988

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Источник: paluba.media

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