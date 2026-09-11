На Самусьском ССРЗ спустили на воду буксир «Наиль Юнусов»
На Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе спустили на воду буксир «Наиль Юнусов» проекта RDB 50.06, построенный по заказу компании «Таймыргеофизика». Судно было заложено в феврале 2025 года.
Буксир разработан с учетом особенностей эксплуатации на сибирских водных путях и в суровых условиях Севера. Его ключевое преимущество — минимальная осадка, позволяющая эффективно работать на мелководных реках и обеспечивать надёжную навигацию в сложных условиях, сообщает Департамент инвестпром политики Томской области.
Новое судно предназначено для буксировки несамоходных барж всех типов на буксирном канате и под бортом (в т.ч. технику с топливом в баках, автотопливозаправщиков). Проект разработало РЦПКБ «Стапель».
Конструкционно судно представляет собой мелкосидящий буксир с капом над машинным отделением, надстройкой и рубкой в средней части судна.
Буксир проекта RDB 50.06:
Длина габаритная, м 30,0
Длина наибольшая, м 29,6
Ширина наибольшая, м 8,2
Высота борта на миделе, м 3,0
Осадка максимальная в полном грузу, м не более 1,1
Водоизмещение буксируемых плавсредств, тонн не более 1000
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