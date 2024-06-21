«КАМАЗ» освоил производство собственных осевых агрегатов для полуприцепов

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Обновлёнными осями планируется оснащать прицепную технику производства ПАО «ТЗА», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Башкирии. Оси производятся на автомобильном заводе компании в Набережных Челнах и по своим техническим характеристикам не уступают популярным аналогам. Собственные осевые агрегаты комплектуются дисковыми или барабанными тормозными механизмами, при этом необслуживаемый ступичный узел не требует подтяжки и смазки на весь период эксплуатации. К слову, заявленный ресурс новых осей КАМАЗ составляет 1 млн километров.

Длина оси (2218 мм) подобрана для односкатных колёс размерностью 385/65 R22,5 с вылетом 120 мм. Колёсная колея — 2040 мм. Планируется, что оси с барабанными тормозными механизмами будут устанавливаться на бортовые полуприцепы.

Продажи шторных полуприцепов с осями КАМАЗ с дисковым тормозным механизмом уже стартовали. Напомним, официальным дистрибьютером автотехники КАМАЗ и прицепной техники ТЗА является АО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ».

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