Под Волгоградом запущено производство керамического кирпича
23 мая в посёлке Светлый Яр Волгоградской области запущено новое оборудование по производству керамического кирпича.
Производство налажено на заводе «Биотех», который выпускает кирпич и термоблоки.
Инвестиционный проект позволит увеличить выпуск продукции с 15 до 33 млн штук условного кирпича в год.
Стоимость нового производства составила 1,7 млрд рублей.
Ценные строительные материалы используются на различных стройках Волгограда, области.
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