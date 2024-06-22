ГТЛК поставила 65 автобусов и троллейбусов для четырех регионов России

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На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков Московской области, Новосибирска, Владикавказа и Кирова городской пассажирский транспорт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) и инвестпроекту с использованием средств ФНБ.

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️41 автобус ЛиАЗ-529265-03 для Московской области (ФНБ)

✔️16 троллейбусов УТТЗ-6241.01 для Новосибирска (БКД)

✔️6 автобусов СИМАЗ 2258-0000010-538 для Владикавказа (ФНБ)

✔️2 автобуса ЛиАЗ-529267 для Кирова (ФНБ)

Поставки осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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