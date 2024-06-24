В Владимирской области налажено производство плавучих домов

В Муроме компания Varuna (Владимирская область) представила и приступила к производству автодомов-амфибий. Они называются кемпботы — от слов «кемп» (лагерь) и «бот» (лодка).

© mirkapitanov.ru

Автором кемпбота стали изобретатель из Мурома Андрей Духовской и его соратник Глеб Фролов.

Внутри кемпбота есть все необходимое для комфортного проживания во время поездки: полноценная кухня, ванная комната, спальные места, кондиционер, телевизор и даже зона для барбекю. Такой мини-дом на колесах способен вместить семью до 4 человек, при этом управлять «плавучим кемпером» может любой водитель без специального лодочного удостоверения.

Главная особенность автодомов-амфибий от VARUNA — их универсальность. Кемпбот можно использовать как обычный кемпер, паркуя на стоянке, а затем спустить на воду и отправиться в путешествие по живописным российским рекам и озерам. Скорость передвижения по воде зависит от установленного мотора, а система автопилота позволяет задавать курс и контролировать движение.

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Базовая версия кемпбота может стоить 5,5 миллионов рублей.

В 2025 году компания Varuna планирует построить 30 таких кемпботов.

Уже текущим летом кемпботы планируется запускать на Оке, Клязьме, Нерли и Каменке.

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