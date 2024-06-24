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Электроника, электротехника и приборы

Источники бесперебойного питания (ИБП) для серверных

Понимая специфику рынка и его актуальные потребности, компания ENERGON в начале 2024 г. вывела на рынок однофазных ИБП линейку продуктов под брендом SMARTWATT. Ультрасовременные и надежные устройства разработаны с учетом потребностей клиентов из разных сфер.

Источники бесперебойного питания (ИБП) относятся к жизненно важным системам центров обработки данных, больниц, офисных зданий и промышленных объектов. Первостепенную важность играют надежность и безопасность системы. Спрос на ИБП постоянно растет: по данным аналитической компании Mordor Intelligence, объем мирового рынка ИБП, который к 2023 г. достиг $11,24 млрд, к 2028 г. вырастет до $13,83 млрд при среднегодовом темпе роста в 4,23%.

Основная функция ИБП — обеспечение качественного и непрерывного питания оборудования в случае перебоев в электроснабжении. Это позволяет избежать простоев, потери данных и сбоев в работе, что особенно важно для организаций, зависящих от постоянной доступности своих информационных систем. Надежный и качественный источник бесперебойного питания — необходимый и критически важный элемент ИТ-инфраструктуры.

Для обеспечения бесперебойного питания серверных и небольших ЦОДов ENERGON предлагает ИБП SMARTWATT серий DATA и DATA PRO стоечного исполнения. Надежность, производительность и долговечность линейки позволяют гарантировать бесперебойное питание и защиту оборудования от перепадов напряжения.

SMARTWATT UPS DATA — это надежный линейно-интерактивный источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного напряжения. Устройство подходит для организации серверных начального уровня и обеспечения бесперебойным питанием периферийного оборудования. ИБП SMARTWATT UPS DATA применяется в рабочих станциях, серверах начального уровня, сетевом и телекоммуникационном оборудовании, системах безопасности и видеонаблюдения. Для эффективного и удобного функционирования ИБП оснащен LCD-дисплеем и звуковой сигнализацией, а также слотом расширения для SNMP-карт, встроенным стабилизатором напряжения и функцией самодиагностики. Повышенный уровень безопасности обеспечивают защита от глубокого разряда АКБ и скачков напряжения телефонной или модемной линии.

Для обеспечения базовой защиты от перепадов напряжения оптимальным решением будет ИБП SMARTWATT серии DATA. При необходимости непрерывной защиты от возможных проблем с электропитанием предпочтительным вариантом станет онлайн-ИБП SMARTWATT серии DATA PRO. Комбинирование разных типов ИБП позволит оптимизировать затраты на создание системы бесперебойного питания и создавать дублирующие контуры электропитания, подключенные к оборудованию.

В дополнение ко всей продукции из новой линейки SMARTWATT компания ENERGON предоставляет широкий спектр сервисов, включая высококачественную техническую поддержку, гарантийное и постгарантийное обслуживание, поддержку партнеров на всех этапах проекта, а также входной контроль изделий для обеспечения высоких стандартов качества.

Контроль качества ИБП SMARTWATT предусматривает как обязательное тестирование на производстве, так и входной контроль в собственной испытательной лаборатории, для чего была создана специальная тестовая зона в распределительном центре компании. Все продукты проходят многоуровневые испытания в соответствии c требованиями МЭК и российскими стандартами. Благодаря этому потребители получают продукцию, прошедшую все этапы проверок. Кроме того, на весь модельный ряд ИБП SMARTWATT предоставляется расширенная гарантия до трех лет, что подтверждает уверенность в высоком качестве оборудования.

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Источник: https://www.iksmedia.ru/articles/60...a-datacentrov.html?erid=2VfnxxwnBCL

электроэнергетика
  • Badassgoliath Badassgoliath
    24.06.2418:08:55

    по данным аналитической компании Mordor Intelligence

    Как — как? Мордор Интелидженс? Это которая дочерняя фирма Саурон Консалтинг?

    #1285182
  • Nelton Nelton
    24.06.2418:34:02

    На сайте того ENERGON куцо написано:

    2020: Ребрендинг ENERGON. Открытие собственного производства в Московской области для развития бизнеса качественных тяговых Li-ion АКБ.

    Адрес производства — МО, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 20, стр. 1

    по этому адресу еще 3 компании.

    В общем пока не доказано обратное — все основания считать лишь рекламой китайской продукции.

    К сожалению, уже успел на автомате + поставить.

    Отредактировано: Nelton~18:34 24.06.24
    #1285186
    • Badassgoliath Badassgoliath
      24.06.2419:20:05

      В общем пока не доказано обратное — все основания считать лишь рекламой китайской продукции.

      Это не первая заметка от энергона или как их там на СуН. Я и в первый раз подумал, что у нас только продают, а производство в Китае.

      Контроль качества ИБП SMARTWATT предусматривает как обязательное тестирование на производстве, так и входной контроль в собственной испытательной лаборатории, для чего была создана специальная тестовая зона в распределительном центре компании.

      Отсюда понятно, что «производство» и «распределительный центр» находятся далеко друг от друга, потому и возникла необходимость повторного тестирования товара после дальней транспортировки. Будь оно всё по одному адресу, в этом не было бы смысла. Так что везут из Китая.

      #1285187
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