ЧЗЭО отгрузил оборудование для самого северного морского порта России

ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) изготовил распределительное устройство (РУ) 6 кВ и 0,4 кВ для самого северного морского торгового порта России — Певека. Оборудование уральского производителя станет частью модернизированной энергосистемы портового хозяйства. Полный цикл работ по реконструкции подстанции — от демонтажа старого оборудования до пусконаладки — также выполнят специалисты ЧЗЭО. Реализация проекта позволит терминалу увеличить мощность энергетической инфраструктуры и нарастить объем грузооборота.

Певек — ключевой узел по перевалке угля, нефтепродуктов и золотосодержащего флотационного концентрата на севере страны. Порт также служит главной транспортной артерией для снабжения Чаунского и Билибинского районов Чукотки — труднодоступных территорий без железнодорожного и круглогодичного автомобильного сообщения. Кроме того, через терминал обеспечивается доставка грузов для строительства Баимского горно-обогатительного комбината — одного из крупнейших инфраструктурных проектов региона. Распределительное устройство производства ЧЗЭО обеспечит задел энергомощностей для обслуживания возросшего потока судов и растущего грузооборота.

В составе распредустройства по высокой стороне 6 кВ установлены ячейки КСО-366 Сион , по стороне 0,4 кВ — панели НКУ ЩО-70 Алион .

«Главным ограничением стала для нас стесненность площадки размещения: габариты существующей подстанции не позволяли разместить в ней стандартное распредустройство. Мы переработали конструктив НКУ ЩО-70, уменьшив ширину шкафов с 800 до 600 мм. Это позволило вписать электроустановку в имеющееся пространство без изменения строительной части подстанции и с полным соблюдением норм ПУЭ», — поясняет инженер по сопровождению проектов Константин Мокин.

Дополнительно Заказчик поставил требование обеспечить коммерческий учет электроэнергии на всех вводных и отходящих линиях. Поскольку установка отдельных шкафов учета была невозможна, инженеры ЧЗЭО разместили счетчики внутри панелей ЩО-70. Для обеспечения безопасности персонала все токоведущие части закрыли фальш-панелями и оставили проемы для оперирования выключателями. На вводных ячейках 6 кВ смонтированы измерительные трансформаторы — они позволяют вести учет электроэнергии на стороне высокого напряжения.

Для транспортировки по Северному морскому пути готовое оборудование было упаковано в морские контейнеры. На объекте специалисты ЧЗЭО выполнят демонтаж прежних ячеек, монтаж нового оборудования, доошиновку действующего силового трансформатора и пусконаладочные мероприятия.

Проект в Певеке подтверждает экспертизу ЧЗЭО в модернизации энергообъектов, расположенных в регионах со сложными климатическими и логистическими условиями. В портфеле кейсов челябинского завода — дизельная электростанция и распределительный пункт напряжением 6кВдля нужд золотодобывающего месторождения на Чукотке, выполнение пуско-наладочных работ на объекте МАЭКварктическомпоселкеЧерский, строительствоВЛ-35 кВвХанты-Мансийскомавтономномокругеидругие.