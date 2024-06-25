Российская компания выпустила и запатентовала горизонтальный пневматический пресс для сыра

«Фабрика Казаро» (кандидат на вступление в Ассоциацию «Росспецмаш») в июне 2024 года получила патент выпущенный горизонтальный пневматический пресс для сыра.

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Технической инновацией данного пресса является обеспечение возможности выполнения на разных лотках с сырными формами разных режимов прессования для изготовления одновременно разных видов сыра на одном прессе.

Конструкция пресса состоит из несущей рамы с двумя опорными стенками, на которых установлены в несколько рядов лотки, предназначенные для размещения на каждом из них стопки сырных форм, соединенных друг с другом в направлении прессования.

На одну из опорных стенок крепятся пневмоцилиндры с прижимной пластиной, каждая из которых приспособлена для приложения горизонтально направленного давления прессования к соответствующей горизонтальной стопке форм.

В корпусе расположен электронный блок автоматического управления пневмоцилиндрами. С помощью сенсорного дисплея можно сформировать новый рецепт или выбрать уже ранее сформированный. Рецепт определяет индивидуальный режим прессования для каждой выбранной группы пневмоцилиндров, прессующих стопки форм на соответствующих им лотках. Программное обеспечение дает возможность для каждой стопки форм создать поэтапное наращивание давления с указанием давления/времени до 3-х этапов.

Средства механического управления включают манометр, регулятор и рычаг включения/отключения подачи давления прессования, соответственно, для каждого пневмоцилиндра, оказывающего давление на соответствующий ему лоток. Механическое (ручное) управление прессом применяется в случае его обесточивания.

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