ГК «ОренКлип» (завод группы «ОК-инжиниринг» входит в Ассоциацию «Росспецмаш») разработала и запустила первую отечественную линию убоя свиней мощностью 240 голов в час с возможностью увеличения производительности до 300 голов в час, сообщили в компании Telegram-каналу Agroreport. Проект является важным шагом к технологическому суверенитету мясоперерабатывающей отрасли России.

Линия была запущена на пензенском филиале завода «Черкизово». Задача состояла в замене изношенной линии мощностью 180 голов/час на новую, большей производительности. Требовалось максимально сократить простой производства. Специалисты «ОренКлип» выполнили полную замену оборудования за рекордные 27 дней, а пусконаладку — за месяц. Это оказалось возможным благодаря работе команды из 70 профессионалов.

До этого линии такой мощности в мире производили только две компании, ГК «ОренКлип» стала третьей.