ГК «ОренКлип» произвела первую отечественную линию убоя свиней мощностью 240 голов в час
ГК «ОренКлип» (завод группы «ОК-инжиниринг» входит в Ассоциацию «Росспецмаш») разработала и запустила первую отечественную линию убоя свиней мощностью 240 голов в час с возможностью увеличения производительности до 300 голов в час, сообщили в компании Telegram-каналу Agroreport. Проект является важным шагом к технологическому суверенитету мясоперерабатывающей отрасли России.
Линия была запущена на пензенском филиале завода «Черкизово». Задача состояла в замене изношенной линии мощностью 180 голов/час на новую, большей производительности. Требовалось максимально сократить простой производства. Специалисты «ОренКлип» выполнили полную замену оборудования за рекордные 27 дней, а пусконаладку — за месяц. Это оказалось возможным благодаря работе команды из 70 профессионалов.
До этого линии такой мощности в мире производили только две компании, ГК «ОренКлип» стала третьей.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0