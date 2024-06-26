ЧЭМК запустил новую плавильную печь

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На Челябинском электрометаллургическом комбинате в ферросплавном цехе № 7 после капитального ремонта запущена новая плавильная печь. Инвестиции в проект, нацеленный на дальнейшее улучшение экологической ситуации в южноуральской столице, составили более одного миллиарда рублей.

Замена плавильной печи — это часть масштабной модернизации предприятия, которая проводится системно и выводит ЧЭМК на принципиально иной уровень используемых технологий. Новое производственное оборудование имеет более высокую энергоэффективность, улучшенные экологические показатели, позволит повысить качество выпускаемых ферросплавов и улучшить условия труда рабочих. Печь уже поставлена под напряжение, идет период ее освоения техническим персоналом. Капитальный ремонт проводился силами предприятия и отечественных проектировщиков.

Одновременно с этим на газоочистном комплексе, работающем в единой системе с печью, полностью заменили старые рукавные фильтры на высокотемпературные, отремонтировали дымососы и приемные камеры. Для повышения комфорта условий труда в разливочном пролете самого цеха сделана дополнительная механизация для электромостовых кранов, оштукатурены и покрашены стеновые панели около печи, забетонированы новые плиты в полу, проведен капремонт всего лестничного марша. Также было осуществлено благоустройство территории снаружи цеха. «Установка такой плавильной печи — это комплексный проект, который для России является во многом уникальным, — говорит главный инженер по ремонтам ЧЭМК Михаил Фролов. — Мы объединили самые передовые в мире технологии строительства печей, освоили их, нашли собственные решения, в том числе для уменьшения экологической нагрузки при возросшем уровне качества производства. Все вещества, образующиеся в печи в процессе плавки, чётко уходят в газоочистку, а предусмотренный конструкцией новой печи низкий зонт надежно ее укрывает и не позволяет пыли выбиться наружу.»

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» — крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 120 наименований ферросплавов, более 40 изделий электродного производства. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.

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