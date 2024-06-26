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Статистика

Промышленное производство снова ускоряется

 © rosstat.gov.ru

Росстат опубликовал информацию о промышленном производстве в январе-мае 2024 года.

После небольшого проседания темпов прироста в марте и апреле индекс промышленного производства в мае 2024 года составил 105,3% по сравнению с маем прошлого года (за 5 месяцев 105,2%).

По устоявшейся традиции опережающими темпами развивались обрабатывающие производства — 109,1% к маю прошлого года (108,8% за 5 месяцев).

Наибольший рост среди обрабатывающих производств в мае показали:

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 155,9%,

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 127,5%,

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 120,9%,

— производство прочих готовых изделий — 119,2%,

— деятельность полиграфическая и копирование носителей информации — 118,5%,

— производство мебели — 113,1%.

Производство продуктов питания в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,3%.

Добывающие производства в мае остались при своих, индекс производства составил 100,2%.

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Источник: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/96_26-06-2024.html

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статистика, промпроизводство, Росстат
  • Нет аватара termometrix
    27.06.2412:48:38

    Добыча полезных ископаемых также является очень важной отраслью промышленности, которая генерирует большой мультипликативный эффект для экономики в целом, важный и большой потребитель продукции обрабатывающей промышленности и важную статью экспорта и притока свежей валюты в страну.

    Если будет сохранен уровень 2021-2022 годов для добывающих отраслей, я думаю, что это будет достойный успех.Конечно,в перспективе мы надеемся на большее, но и вред от добычи ресурсов должен быть сведен к минимуму, используя лучшие природоохранные и экологические технологии добычи и способы реабилитации окружающей среды.

    #1285323
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      27.06.2413:04:43

      Ну пока в целом удерживаем уровень добычи. Хотя проблемы есть с добычей газа и угля. В основном экспортные ограничения, вызванные действиями козлов с запада.

      Держимся.

      Но с каждым месяцем экономика России всё дальше уходит от сырьевой модели.

      #1285325
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