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Он находится на одном из сложных горно-перевальных участков магистрали Комсомольск-на-Амуре — Ванино. Протяжённость двухпутной вставки всего 4,5 км, но чтобы её проложить, железнодорожники проделали большой объём работы.

Сложный ландшафт ограничил возможности использования спецтехники на некоторых участках стройки. На горных откосах выемку грунта пришлось делать вручную. В наиболее крутых скальных массивах вырезали ярусы и обустраивали полки шириной до 6 м, а также кювет-траншеи.

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Общий объём земляных работ превысил 1,8 млн м³ грунта.

Для предотвращения сходов камней и снежных лавин на железную дорогу вдоль пути построили сетчатый металлический барьер высотой до 4 м.

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Завершение модернизации линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино позволит к началу 2025 года увеличить провозную способность к портам на берегу Татарского пролива в два раза, до 82 млн тонн.

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