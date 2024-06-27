В Нижнем Новгороде спустили на воду два судна-хаусбота

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Нижегородское судостроительное предприятие Kalao Boats спустило на воду два судна-хаусбота. Оба судна отправятся заказчикам в Самару, сообщил «Коммерсанту» генеральный директор верфи Максим Бурганов, Также компания получила заказы на строительство хаусботов для Нижнего Новгорода.

По словам Максима Бурганова, идею создания хаусботов он подсмотрел — первые суда появились в США в 1905 году. Судно строится из морского алюминия. Корпус верфь разрабатывает и строит сама. Сейчас на хаусботы ставят два мотора Marine Rocket мощностью 60 л.с. Следующие два судна компания планирует построить с электродвигателями российского производства.

Габариты хаусбота — 12×6 м, водоизмещение 15 тонн,

осадка — 0,6 м.

Максимальная грузоподъемность — до 1500 кг.

Крейсерская скорость — 10 км/час, максимальная —15 км/час.

Высота надводного борта — 1,2 м. Максимальная волна — 0,6 м.

Запас хода — 800 км.

Суда предназначены для передвижения по рекам, озерам и водохранилищам. Также их можно использовать в прибрежной морской зоне.

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