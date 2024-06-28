Раменское предприятие КРЭТ обновило парк станков с числовым программным управлением

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Станочный парк механического производства Раменского приборостроительного завода (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» пополнился новыми системами обработки металла с числовым программным управлением (ЧПУ). Новое оборудование позволит сократить время производства изделий и нарастить их выпуск. В зависимости от сложности деталей, эффективность будет увеличена на 40-50%, а по некоторым операциям ожидаемый эффект может быть увеличен кратно.

Высокий уровень автоматизации нового оборудования позволяет производить обработку материалов с минимальным использованием ручного труда. При этом станки с ЧПУ — это оптимальный выбор в серийном производстве, где требуется изготовить большую партию продукции с соблюдением точности размеров. Такие станки работают по заложенной в них программе и не требуют постоянного присутствия оператора. В ближайших планах завода — укрепление парка станочного оборудования по всем группам: токарной, фрезерной, шлифовальной, электроэрозионной. Это позволит повысить мощностные возможности предприятия в части механической обработки изделий, полностью обеспечив выполнение производственного плана.

Освоение нового оборудования операторами и наладчиками проходит без задержек, так как они имеют большой опыт работы на станках с ЧПУ. Завод сегодня обеспечен заказами, производственные мощности полностью загружены, новое оборудование сразу после наладки включается в процесс выпуска продукции. В цехах подготовлены площадки для станков. Первая партия нового оборудования уже включена в производственную цепочку. Часть станков будет установлена и запущена в ближайшее время.

«Обновление и расширение парка оборудования играет важную роль в выполнении плановых задач, поставленных перед Раменским приборостроительным заводом, — прокомментировал временный генеральный директор РПЗ Роман Соломин. — Мы держим курс на максимальное применение в цехах автоматизированных станков и других устройств, используемых в производственном процессе, следуя трендам на снижение ручного труда и автоматизацию производственных процессов ради получения качественной, востребованной, высокотехнологичной продукции для самой современной воздушной и наземной техники».

Раменский приборостроительный завод — одно из ведущих предприятий в авиационной промышленности по производству современных пилотажно-навигационных приборов, систем и комплексов для военной и гражданской авиации.

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