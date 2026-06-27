Российские инженеры предложили новую систему обнаружения беспилотников, использующую вышки сотовой связи. Система анализирует окружающие звуки, определяет местоположение дрона и передаёт координаты военным за несколько десятков секунд.

В РФ создали новую современный акустический комплекс обнаружения беспилотников. По данным политика Олега Царёва, проект представила инженерная компания из России и уже подготовила опытный образец. Он рассматривается как усовершенствованная система воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). Разработка использует существующую инфраструктуру сотовой связи для выявления дронов.

Специальные микрофоны предназначены для монтажа на вышках сотовой связи для записи окружающих звуков. Впоследствии небольшой процессор прямо на высоте в режиме реального времени отделяет посторонние шумы от характерного звука беспилотника. После этого на сервер передаётся уже обработанный сигнал, где его сравнивают с библиотекой звуковых образцов. Если система подтверждает наличие цели, то расчёты ПВО или группы МОГ немедленно получают сигнал тревоги с координатами. Вся обработка занимает несколько десятков секунд.

«Там модель сравнивает его с библиотекой образцов, отличает ударный дрон от автомобиля, вертолёта, самолета и других источников звука…», — сообщил Царёв.

Разработчики отмечают, что система работает в пассивном режиме и не излучает радиосигналы. По этой причине её невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Радиус обнаружения одного микрофона составляет около 1,5 км. При достаточной плотности размещения датчиков метод триангуляции позволяет отслеживать траекторию полёта беспилотника. Стоимость оснащения всей линии МКАД оценили в 134 млн рублей, а на ЦКАД — в 622 млн рублей. При этом зенитный ракетный комплекс «Тор» стоит около 25 млрд рублей.

Авторы идеи оказались совсем не из России

По словам Олега Царёва, подобные системы уже действуют на Украине. Это порядка 9500 бюджетных датчиков на базе смартфона, размещенных по всей стране. Стоимость одного такого аппарата около 47 000 рублей. Примечательно, что созданы они не в крупных госкорпорациях, а руками простых специалистов IT-сферы, ушедших на фронт. Более того, в НАТО знают о данных комплексах и сейчас тщательно изучают опыт их работы. На американской авиабазе уже получили первые образцы для испытания.