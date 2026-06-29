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lapshin-89 Города и сёла России

Ямальский меридиан (№ 34)

© yanao.ru

О том, как Ямал встречает тёплое лето можно прочитать в предыдущей части, очередной же выпуск посвящён тому, что построено на Ямале в самом конце зимы.

Более 1000 квартир построено на Ямале с начала года.

г.Новый Уренгой © yanao.ru

За первый квартал 2026 года в регионе сдано 12 многоквартирных домов и 92 индивидуальных. Ввод превысил 68 тысяч квадратных метров жилья, что составляет более трети плана на 2026 год, установленного перед округом Минстроем России.

г.Ноябрьск © yanao.ru

Лидером по количеству построенного жилья стал Новый Уренгой — в газовой столице ввели 16,5 тысячи квадратных метров. Второе место занимает Губкинский, где построено 13,4 тысячи квадратных метров жилья, на третьем — Салехард — 11 тысяч квадратных метров. Всего за три месяца этого года введено 1016 квартир для реализации жилищных программ и самостоятельной покупки жителями региона.

г.Ноябрьск © yanao.ru

Ямал продолжает сохранять высокую динамику строительства нового жилья. Основной его объем возводится при участии фонда жилищного строительства ЯНАО для расселения аварийных домов. Также в регионе реализуются и коммерческие проекты. По поручению губернатора главы муниципалитетов проводят работу по привлечению частных застройщиков.

г.Ноябрьск © yanao.ru

Наиболее крупные частные проекты для первичного рынка, кроме Нового Уренгоя, реализуются в Ноябрьске, Губкинском, Салехарде. Всего на Ямале сейчас в стадии строительства 232 многоквартирных дома на 14247 квартир, это 735 тысяч квадратных метров жилья.

г.Тарко-Сале © yanao.ru

В Губкинском заселяется самый большой дом в городе.

© yanao.ru

В Губкинском дан старт заселения нового дома в 17-м микрорайоне. Первые пять семей, вчерашние жители аварийных домов, получили ключи от новых квартир. Всего в доме их 188. Это самый большой жилой дом в городе.

© yanao.ru

Почти каждый день в регионе происходят приятные события — ямальские семьи переезжают в новые комфортные капитальные квартиры. Горожане помнят как принимали решение по 17-му микрорайону: здесь ещё недавно совсем ничего не было. А сейчас это современный, яркий, новый микрорайон. Рядом строятся школа и детский сад, а значит, ключевые объекты для детей будут в шаговой доступности.

© yanao.ru

В Аксарке вручили ключи новосёлам.

© yanao.ru

Ключи от квартир в доме № 8 на улице Обской получили 22 семьи. Всего в трёхэтажный дом переедут 33 семьи — все из аварийного жилья. Дом на Обской — часть масштабного жилищного строительства в Приуральском районе. Сегодня здесь одновременно возводится 31 многоквартирный дом разной этажности, шесть из них — в Аксарке. В ближайшее время ключи получат жильцы ещё трёх домов «жилого комплекса» на улице Северной. Всего же в новостройках Лабытнанги, Харпа, Белоярска и Аксарки будет введено почти 110 тысяч квадратных метров жилья — это 2,2 тысячи квартир. Больше половины из них планируется сдать уже в этом году.

© yanao.ru
© yanao.ru

В трёх ямальских муниципалитетах отметили новоселье.

с.Мужи © yanao.ru

Новоселья прошли в Шурышкарском, Надымском и Пуровском районах. В новые квартиры здесь переехали жители из аварийного жилого фонда.

В селе Мужи Шурышкарского района в трёхэтажный дом в микрорайоне Уральском переехало 20 семей. Квартиры полностью готовы к проживанию: выполнена чистовая отделка, сделаны натяжные потолки, установлены плиты и сантехническое оборудование. Придомовая территория также благоустроена - во дворе современные детские и спортивные площадки, парковочные места и тротуары.

В селе Ныда Надымского района ключи от новых квартир в доме № 12 по улице Заречной получили две семьи. Двухэтажный дом рассчитан на четыре квартиры. Во всех есть центральное отопление, водоснабжение, электричество, автономная канализация.

г.Тарко-Сале © yanao.ru

В Пуровском районе с начала нового года новоселье отметили 75 семей. В центре Тарко-Сале новый 40-квартиный дом капитального исполнения по улице Ленина заселяют семьи из аварийного жилья. Квартиры предоставляют с ремонтом, рядом с домом — благоустроенный двор.В шаговой доступности — больничный городок и новый детский медицинский центр, администрация, парки и скверы, детский сад и старшая школа.

В Тазовском завершилось строительство трёх домов.

© yanao.ru

В Тазовском, в микрорайоне Геолог, построено три новых четырёхэтажных дома. Новые квартиры предназначены для 108 семей, их площадь составляет 7500 кв.м.

В селе Мужи построен новый дом.

© yanao.ru

В райцентре Шурышкарского района построен трёхэтажный дом на 23 квартиры по ул. Совхозная, 16. Прсле ввода и передачи дома на баланс муниципалитета сюда начнут заселяться первые жильцы.

© yanao.ru
© yanao.ru
© yanao.ru

В Ноябрьске запущена новая мощная котельная.

© yanao.ru

Новый объект позволит обеспечить ресурсом городскую застройку на северо-востоке Ноябрьска, что особенно важно в активный период переселения горожан из аварийного жилья. Котельная мощностью 46 МВт работает на природном газе и имеет резервный запас дизельного топлива на 72 часа. Для бесперебойной работы в случае отключения электричества объект оснащён собственной дизельной электростанцией. Оборудование полностью автоматизировано. Новая установка будет подавать тепло и горячую воду в новые микрорайоны №№ 8, 9, 10, а также в строящуюся школу на 1200 мест с бассейном.

© yanao.ru

На территории построено здание площадью более 500 квадратных метров, трансформаторная подстанция, дизельная электростанция, резервуар для дизтоплива на 400 кубометров, противопожарные резервуары и служебный блокбокс для хранения инвентаря. Максимальная годовая выработка тепловой энергии с учётом продолжительности отопительного сезона достигает 998,847 кВт, при этом расчётная потребность существующих и перспективных потребителей — 751,076 кВт. Эксплуатация предусмотрена в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала, однако в здании оборудованы помещения для дежурных сотрудников.

© yanao.ru

Возведение многоквартирных домов позволило большому количеству ноябрян решить вопрос с переселением из аварийного жилья. Согласно генплану активное строительство было развёрнуто на северо-востоке Ноябрьска. В связи с этим нагрузка на старые теплосети возросла. Власти города приняли решение возвести новую котельную, способную создать запас мощности для дальнейшего развития муниципалитета. Благодаря финансированию в рамках адресно-инвестиционной программы региона в нефтяной столице округа появился новый объект, предназначенный для обеспечения теплом и горячим водоснабжением жилых домов и социальных объектов восьмого, девятого и десятого микрорайонов, а также строящейся школы на 1 200 мест с бассейном.

В двух удалённых населённых пунктах Ямала открыли новые почтовые отделения.

© yanao.ru

Жители Белоярска и Катравожа теперь могут получать полный спектр профильных услуг в современных и комфортных условиях новых офисов «Почты России». Новые офисы оформлены в фирменном стиле и оснащены всем необходимым для качественного обслуживания жителей: современной мебелью, оргтехникой и оборудованными рабочими зонами. Для посетителей предусмотрена удобная парковка, а также созданы условия доступности для маломобильных граждан: установлены пандусы с поручнями, кнопки вызова персонала и тактильные указатели со шрифтом Брайля. Выполнено благоустройство прилегающих территорий.

За два года в округе построено 11 новых почтовых отделений на сельских территориях и капитально отремонтировано семь офисов в городах. В этом году планируется обновление еще трех городских отделений — двух в Надыме и одного в Новом Уренгое. Сегодня в регионе работает 88 отделений почтовой связи, из них 25 — в труднодоступных населенных пунктах. Доставку почтового груза на эти территории обеспечивают автомобили, вездеходы и почтовые катера.

Военный комиссариат Салехарда и Шурышкарского района переехал в новое здание.

© yanao.ru

Новое двухэтажное здание по улице Объездной общей площадью 548 квадратных метров отремонтировано и оснащено мебелью и оргтехникой «под ключ» при поддержке региональных властей. На месте старого деревянного здания, в котором размещалось ведомство, построенного почти полвека назад, появятся новые многоквартирники, будет выполнено современное благоустройство.

© yanao.ru
© yanao.ru

В Салехарде после капитального ремонта открылся спортзал «Динамо».

© yanao.ru

В окружной столице в рамках Года здоровья на Ямале завершился капитальный ремонт спортивного зала «Динамо». Теперь это современная площадка для развития тяжёлой атлетики и важный объект спортивной инфраструктуры города. Здание 1994 года полностью модернизировали. Строители заменили кровлю и фасад, модернизировали инженерные системы, установили системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. На первом этаже обустроили пункт охраны, на втором — современные раздевалки с душевыми. Гаражное помещение трансформировали в полноценный зал для занятий в группах до 50 человек. Раньше секции тхэквондо и фитнеса ютились в небольших пространствах. В основном зале уже установили более трех десятков современных тренажеров, есть весь необходимый инвентарь.

© yanao.ru

Основной зал оснастили новейшим оборудованием. «Динамо» остаётся базой отделения тяжёлой атлетики спортивной школы «Фаворит». Воспитанники этого отделения регулярно показывают высокие результаты и представляют Салехард на соревнованиях разного уровня. Успехи отделения тяжелой атлетики стали основанием для присвоения учреждению в 2026 году статуса спортивной школы олимпийского резерва.

© yanao.ru

В Приуральском районе завершили капитальный ремонт одного из корпусов дома-интерната «Мядико».

© yanao.ru

В год своего 30-летия харпский дом-интернат «Мядико» переживает масштабное преображение. Капитальный ремонт корпуса Б полностью завершен — здесь созданы комфортные домашние условия для подопечных. Модернизация учреждения продолжается: сейчас строители ведут демонтаж и обновление кровли во втором корпусе.

© yanao.ru

В корпусе Б заменили кровлю, обновили фасад, установили новые окна и полностью модернизировали систему отопления. Для удобства появился новый лифт. В помещениях выполнен современный ремонт: обновлены обои, уложена плитка, смонтированы потолки и система освещения. Подопечные уже переехали в обновленные комнаты и отмечают, что в них стало намного светлее и уютнее.

© yanao.ru

Особое внимание уделили созданию домашней атмосферы. В корпусе обновили буфет и кухни на этажах. Зоны оснастили всем необходимым: плитами с духовыми шкафами, микроволновыми печами и холодильниками. На каждом этаже появились уютные пространства для досуга с мягкими диванами, книгами и настольными играми. Параллельно работы продолжаются в корпусе А: здесь уже готов фасад, завершается монтаж кровли. Строители приступают к внутреннему этапу ремонта.

© yanao.ru
© yanao.ru

В Муравленко открылась гостиница «Морошка».

© yanao.ru

Капитальный ремонт гостиницы на улице Губкина завершён, перемены впечатляют. Старая «Русь» превратилась в современный, стильный отель с ямальской душой. Здесь всё дышит северной свежестью: от мягких оттенков интерьера до самого названия. «Морошка» — это про уважение к гостю, внимание к деталям и любовь к малой родине.Здание обрело новую жизнь. Поменяли фасад и входные группы, установили «умные» системы освещения и вентиляции. Безопасность — на новом уровне: видеонаблюдение, сигнализация, видеодомофон, электронные замки. Внутри — 45 уютных номеров различных категорий, включая специальный для гостей с ограниченными возможностями здоровья. А ещё просторное кафе на 65 мест, фитнес-студия и современная прачечная. С 1 июня «Морошка» распахнула свои двери.

© yanao.ru
© yanao.ru
© yanao.ru
© yanao.ru
© yanao.ru
© yanao.ru

В Новом Уренгое построили общежитие на 400 мест.

© yanao.ru

Семиэтажное общежитие многопрофильного колледжа в Северном микрорайоне готово к заселению. Оно рассчитано на 400 человек, а его площадь превышает 13 тысяч кв. м. Студенты получат комфортные комнаты, спортзал, буфет, актовый зал, медпункт и зоны для отдыха и учебы, а будущие специалисты по туризму смогут тренироваться в настоящей гостинице внутри здания. Общежитие доступно для маломобильных граждан: оборудованы пандусы и специальные комнаты. Мебель уже устанавливают, осенью сюда заселятся студенты

В статье использованы фото из открытых источников.

— Ямальский меридиан (№ 33)

Ямальский меридиан (№ 32)

Ямальский меридиан (№ 31)

Выпуски 2025 года

Выпуски 2024 года

Выпуски 2023 года

Выпуски 2022 года

Выпуски 2021 года

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Источник: yanao.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара oaroma29.06.26 09:58:02

    Очень понравилось, как раскрасили военкомат     А особенно радует, что много жилья для переселения из авариек. Мне кажется, что раньше не было такой комплексной заботы о жителях этих суровых мест: и жилье, и быт, и культурный досуг, и спорт — всё сразу, а не только высокие заработки с районными коэффициентами при спартанских условиях жизни.

    #1318520