О том, как Ямал встречает тёплое лето можно прочитать в предыдущей части, очередной же выпуск посвящён тому, что построено на Ямале в самом конце зимы.

Более 1000 квартир построено на Ямале с начала года.

За первый квартал 2026 года в регионе сдано 12 многоквартирных домов и 92 индивидуальных. Ввод превысил 68 тысяч квадратных метров жилья, что составляет более трети плана на 2026 год, установленного перед округом Минстроем России.

Лидером по количеству построенного жилья стал Новый Уренгой — в газовой столице ввели 16,5 тысячи квадратных метров. Второе место занимает Губкинский, где построено 13,4 тысячи квадратных метров жилья, на третьем — Салехард — 11 тысяч квадратных метров. Всего за три месяца этого года введено 1016 квартир для реализации жилищных программ и самостоятельной покупки жителями региона.

Ямал продолжает сохранять высокую динамику строительства нового жилья. Основной его объем возводится при участии фонда жилищного строительства ЯНАО для расселения аварийных домов. Также в регионе реализуются и коммерческие проекты. По поручению губернатора главы муниципалитетов проводят работу по привлечению частных застройщиков.

Наиболее крупные частные проекты для первичного рынка, кроме Нового Уренгоя, реализуются в Ноябрьске, Губкинском, Салехарде. Всего на Ямале сейчас в стадии строительства 232 многоквартирных дома на 14247 квартир, это 735 тысяч квадратных метров жилья.

В Губкинском заселяется самый большой дом в городе.

В Губкинском дан старт заселения нового дома в 17-м микрорайоне. Первые пять семей, вчерашние жители аварийных домов, получили ключи от новых квартир. Всего в доме их 188. Это самый большой жилой дом в городе.

Почти каждый день в регионе происходят приятные события — ямальские семьи переезжают в новые комфортные капитальные квартиры. Горожане помнят как принимали решение по 17-му микрорайону: здесь ещё недавно совсем ничего не было. А сейчас это современный, яркий, новый микрорайон. Рядом строятся школа и детский сад, а значит, ключевые объекты для детей будут в шаговой доступности.

В Аксарке вручили ключи новосёлам.

Ключи от квартир в доме № 8 на улице Обской получили 22 семьи. Всего в трёхэтажный дом переедут 33 семьи — все из аварийного жилья. Дом на Обской — часть масштабного жилищного строительства в Приуральском районе. Сегодня здесь одновременно возводится 31 многоквартирный дом разной этажности, шесть из них — в Аксарке. В ближайшее время ключи получат жильцы ещё трёх домов «жилого комплекса» на улице Северной. Всего же в новостройках Лабытнанги, Харпа, Белоярска и Аксарки будет введено почти 110 тысяч квадратных метров жилья — это 2,2 тысячи квартир. Больше половины из них планируется сдать уже в этом году.

В трёх ямальских муниципалитетах отметили новоселье.

Новоселья прошли в Шурышкарском, Надымском и Пуровском районах. В новые квартиры здесь переехали жители из аварийного жилого фонда.

В селе Мужи Шурышкарского района в трёхэтажный дом в микрорайоне Уральском переехало 20 семей. Квартиры полностью готовы к проживанию: выполнена чистовая отделка, сделаны натяжные потолки, установлены плиты и сантехническое оборудование. Придомовая территория также благоустроена - во дворе современные детские и спортивные площадки, парковочные места и тротуары.

В селе Ныда Надымского района ключи от новых квартир в доме № 12 по улице Заречной получили две семьи. Двухэтажный дом рассчитан на четыре квартиры. Во всех есть центральное отопление, водоснабжение, электричество, автономная канализация.

В Пуровском районе с начала нового года новоселье отметили 75 семей. В центре Тарко-Сале новый 40-квартиный дом капитального исполнения по улице Ленина заселяют семьи из аварийного жилья. Квартиры предоставляют с ремонтом, рядом с домом — благоустроенный двор.В шаговой доступности — больничный городок и новый детский медицинский центр, администрация, парки и скверы, детский сад и старшая школа.

В Тазовском завершилось строительство трёх домов.

В Тазовском, в микрорайоне Геолог, построено три новых четырёхэтажных дома. Новые квартиры предназначены для 108 семей, их площадь составляет 7500 кв.м.

В селе Мужи построен новый дом.

В райцентре Шурышкарского района построен трёхэтажный дом на 23 квартиры по ул. Совхозная, 16. Прсле ввода и передачи дома на баланс муниципалитета сюда начнут заселяться первые жильцы.

В Ноябрьске запущена новая мощная котельная.

Новый объект позволит обеспечить ресурсом городскую застройку на северо-востоке Ноябрьска, что особенно важно в активный период переселения горожан из аварийного жилья. Котельная мощностью 46 МВт работает на природном газе и имеет резервный запас дизельного топлива на 72 часа. Для бесперебойной работы в случае отключения электричества объект оснащён собственной дизельной электростанцией. Оборудование полностью автоматизировано. Новая установка будет подавать тепло и горячую воду в новые микрорайоны №№ 8, 9, 10, а также в строящуюся школу на 1200 мест с бассейном.

На территории построено здание площадью более 500 квадратных метров, трансформаторная подстанция, дизельная электростанция, резервуар для дизтоплива на 400 кубометров, противопожарные резервуары и служебный блокбокс для хранения инвентаря. Максимальная годовая выработка тепловой энергии с учётом продолжительности отопительного сезона достигает 998,847 кВт, при этом расчётная потребность существующих и перспективных потребителей — 751,076 кВт. Эксплуатация предусмотрена в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала, однако в здании оборудованы помещения для дежурных сотрудников.

Возведение многоквартирных домов позволило большому количеству ноябрян решить вопрос с переселением из аварийного жилья. Согласно генплану активное строительство было развёрнуто на северо-востоке Ноябрьска. В связи с этим нагрузка на старые теплосети возросла. Власти города приняли решение возвести новую котельную, способную создать запас мощности для дальнейшего развития муниципалитета. Благодаря финансированию в рамках адресно-инвестиционной программы региона в нефтяной столице округа появился новый объект, предназначенный для обеспечения теплом и горячим водоснабжением жилых домов и социальных объектов восьмого, девятого и десятого микрорайонов, а также строящейся школы на 1 200 мест с бассейном.

В двух удалённых населённых пунктах Ямала открыли новые почтовые отделения.

Жители Белоярска и Катравожа теперь могут получать полный спектр профильных услуг в современных и комфортных условиях новых офисов «Почты России». Новые офисы оформлены в фирменном стиле и оснащены всем необходимым для качественного обслуживания жителей: современной мебелью, оргтехникой и оборудованными рабочими зонами. Для посетителей предусмотрена удобная парковка, а также созданы условия доступности для маломобильных граждан: установлены пандусы с поручнями, кнопки вызова персонала и тактильные указатели со шрифтом Брайля. Выполнено благоустройство прилегающих территорий.

За два года в округе построено 11 новых почтовых отделений на сельских территориях и капитально отремонтировано семь офисов в городах. В этом году планируется обновление еще трех городских отделений — двух в Надыме и одного в Новом Уренгое. Сегодня в регионе работает 88 отделений почтовой связи, из них 25 — в труднодоступных населенных пунктах. Доставку почтового груза на эти территории обеспечивают автомобили, вездеходы и почтовые катера.

Военный комиссариат Салехарда и Шурышкарского района переехал в новое здание.

Новое двухэтажное здание по улице Объездной общей площадью 548 квадратных метров отремонтировано и оснащено мебелью и оргтехникой «под ключ» при поддержке региональных властей. На месте старого деревянного здания, в котором размещалось ведомство, построенного почти полвека назад, появятся новые многоквартирники, будет выполнено современное благоустройство.

В Салехарде после капитального ремонта открылся спортзал «Динамо».

В окружной столице в рамках Года здоровья на Ямале завершился капитальный ремонт спортивного зала «Динамо». Теперь это современная площадка для развития тяжёлой атлетики и важный объект спортивной инфраструктуры города. Здание 1994 года полностью модернизировали. Строители заменили кровлю и фасад, модернизировали инженерные системы, установили системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. На первом этаже обустроили пункт охраны, на втором — современные раздевалки с душевыми. Гаражное помещение трансформировали в полноценный зал для занятий в группах до 50 человек. Раньше секции тхэквондо и фитнеса ютились в небольших пространствах. В основном зале уже установили более трех десятков современных тренажеров, есть весь необходимый инвентарь.

Основной зал оснастили новейшим оборудованием. «Динамо» остаётся базой отделения тяжёлой атлетики спортивной школы «Фаворит». Воспитанники этого отделения регулярно показывают высокие результаты и представляют Салехард на соревнованиях разного уровня. Успехи отделения тяжелой атлетики стали основанием для присвоения учреждению в 2026 году статуса спортивной школы олимпийского резерва.

В Приуральском районе завершили капитальный ремонт одного из корпусов дома-интерната «Мядико».

В год своего 30-летия харпский дом-интернат «Мядико» переживает масштабное преображение. Капитальный ремонт корпуса Б полностью завершен — здесь созданы комфортные домашние условия для подопечных. Модернизация учреждения продолжается: сейчас строители ведут демонтаж и обновление кровли во втором корпусе.

В корпусе Б заменили кровлю, обновили фасад, установили новые окна и полностью модернизировали систему отопления. Для удобства появился новый лифт. В помещениях выполнен современный ремонт: обновлены обои, уложена плитка, смонтированы потолки и система освещения. Подопечные уже переехали в обновленные комнаты и отмечают, что в них стало намного светлее и уютнее.

Особое внимание уделили созданию домашней атмосферы. В корпусе обновили буфет и кухни на этажах. Зоны оснастили всем необходимым: плитами с духовыми шкафами, микроволновыми печами и холодильниками. На каждом этаже появились уютные пространства для досуга с мягкими диванами, книгами и настольными играми. Параллельно работы продолжаются в корпусе А: здесь уже готов фасад, завершается монтаж кровли. Строители приступают к внутреннему этапу ремонта.

В Муравленко открылась гостиница «Морошка».

Капитальный ремонт гостиницы на улице Губкина завершён, перемены впечатляют. Старая «Русь» превратилась в современный, стильный отель с ямальской душой. Здесь всё дышит северной свежестью: от мягких оттенков интерьера до самого названия. «Морошка» — это про уважение к гостю, внимание к деталям и любовь к малой родине.Здание обрело новую жизнь. Поменяли фасад и входные группы, установили «умные» системы освещения и вентиляции. Безопасность — на новом уровне: видеонаблюдение, сигнализация, видеодомофон, электронные замки. Внутри — 45 уютных номеров различных категорий, включая специальный для гостей с ограниченными возможностями здоровья. А ещё просторное кафе на 65 мест, фитнес-студия и современная прачечная. С 1 июня «Морошка» распахнула свои двери.

В Новом Уренгое построили общежитие на 400 мест.

Семиэтажное общежитие многопрофильного колледжа в Северном микрорайоне готово к заселению. Оно рассчитано на 400 человек, а его площадь превышает 13 тысяч кв. м. Студенты получат комфортные комнаты, спортзал, буфет, актовый зал, медпункт и зоны для отдыха и учебы, а будущие специалисты по туризму смогут тренироваться в настоящей гостинице внутри здания. Общежитие доступно для маломобильных граждан: оборудованы пандусы и специальные комнаты. Мебель уже устанавливают, осенью сюда заселятся студенты

В статье использованы фото из открытых источников.

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