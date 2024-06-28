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Новую инфраструктуру построили вдоль дальневосточных рек Туюн, Эльгакан и Эльга. Для защиты от паводков обустроили кюветы, переработали 413 тыс. м³ грунта. Кроме того, реконструировали 10 мостов.

Всего в ходе работ уложили 8,2 км пути и 13 стрелочных переводов. Протянули более 137 км кабельных линий. Чтобы сохранить вечную мерзлоту в основании земляного полотна, отсыпали порядка 40 тыс. м³ охлаждающей скальной наброски.

Завершение модернизации линии Февральск — Новый Ургал, частью которого является перегон Этыркэн — Амган, повысит её провозную способность к концу 2024 года до 52 млн тонн.

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