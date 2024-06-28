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Дорожное строительство

Открыто движение поездов по второму пути на перегоне Этыркэн — Амган в Хабаровском крае

 © t.me

Новую инфраструктуру построили вдоль дальневосточных рек Туюн, Эльгакан и Эльга. Для защиты от паводков обустроили кюветы, переработали 413 тыс. м³ грунта. Кроме того, реконструировали 10 мостов.

Всего в ходе работ уложили 8,2 км пути и 13 стрелочных переводов. Протянули более 137 км кабельных линий. Чтобы сохранить вечную мерзлоту в основании земляного полотна, отсыпали порядка 40 тыс. м³ охлаждающей скальной наброски.

Завершение модернизации линии Февральск — Новый Ургал, частью которого является перегон Этыркэн — Амган, повысит её провозную способность к концу 2024 года до 52 млн тонн.

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Источник: https://t.me/telerzd/5081

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БАМ, Хабаровский край
  • Нет аватара vlTepes
    28.06.2412:58:10

    Интересно, где-нибудь ведется контроль % двухпутности БАМа и оставшего километража однопутных путей?

    Все-таки каждый раз при упоминании очередного перегона и очередных 10-30 км в голове вопрос — насколько продвинулись и сколько осталось.

    Ведь понятно же, что кусочная расшивка однополосности не решает целиком проблему и нужно иметь полностью двухпутные пути + сортировочные развязки

    Отредактировано: vlTepes~12:58 28.06.24
    #1285390
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