На СЗ «Озерная верфь» спущен на воду катер «Ладога» проекта 15МJ

На ООО «Озерная верфь» (Ленинградская область) спущен на воду катер «Ладога» проекта 15МJ.

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Многоцелевой скоростной катер Laky 15MJ из легкого сплава может быть использован в качестве водолазного, штабного, патрульного, инспекторского, природоохранного, служебно-разъездного судна в акватории прибрежной морской зоны, устьях крупных рек и на мелководье в светлое и темное время суток в свободное ото льда время года на внутренних водных путях (ВВП). Кроме того, катер можно использовать для водных прогулок и рыбалки.

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Проект многоцелевых катеров 15MJ является модифицированным продолжением проектов 13М и 14М, главным отличием которого является установка водометных движителей. Судно оборудовано дополнительным постом управления на площадке для кругового наблюдения, что позволяет управлять им в условиях ограниченной видимости. На корме предусмотрено спуско-подъемное устройство для тендера длиной 3,1 м с консолью управления и с подвесным мотором мощностью 20 л.с. Катер также оснащен спасательным плотом на 10 человек. Максимальная скорость судна составляет 30 узлов.

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