На СЗ «Озерная верфь» спущен на воду катер «Ладога» проекта 15МJ
На ООО «Озерная верфь» (Ленинградская область) спущен на воду катер «Ладога» проекта 15МJ.
Многоцелевой скоростной катер Laky 15MJ из легкого сплава может быть использован в качестве водолазного, штабного, патрульного, инспекторского, природоохранного, служебно-разъездного судна в акватории прибрежной морской зоны, устьях крупных рек и на мелководье в светлое и темное время суток в свободное ото льда время года на внутренних водных путях (ВВП). Кроме того, катер можно использовать для водных прогулок и рыбалки.
Проект многоцелевых катеров 15MJ является модифицированным продолжением проектов 13М и 14М, главным отличием которого является установка водометных движителей. Судно оборудовано дополнительным постом управления на площадке для кругового наблюдения, что позволяет управлять им в условиях ограниченной видимости. На корме предусмотрено спуско-подъемное устройство для тендера длиной 3,1 м с консолью управления и с подвесным мотором мощностью 20 л.с. Катер также оснащен спасательным плотом на 10 человек. Максимальная скорость судна составляет 30 узлов.
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