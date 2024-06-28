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Информационные технологии

В России запустили ещё один отечественный аналог YouTube

 © 1prime.ru

В России запустили отечественный аналог YouTube — видеохостинг «Платформа», идеей создания в первую очередь послужило удаление с американской платформы госканалов и «крупнейших патриотических блогеров», сообщается в Telegram-канале Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ)."

C 2020 года YouTube удалил все государственные каналы России и продолжает удалять крупнейших патриотических блогеров. Именно поэтому мы хотим предложить «Платформу», альтернативу YouTube", — говорится в сообщении.

Отмечается, что интерфейс «Платформы» схож с YouTube. Сбоку от открытого видео есть отдельная колонка с рекомендациями, где можно выбрать и посмотреть похожий контент. Разрешение видео на платформе — до 4К, также есть прямые трансляции и субтитры в каждом видео. Кроме того, доступен формат коротких вертикальных видео.

Там добавили, что отечественный аналог добавляет в рекомендации не только крупные и популярные каналы, но и недавно созданные. Если у автора есть страница во «ВКонтакте» или канал на YouTube, он может перенести контент с этих площадок на «Платформу». В сервисе также есть встроенный каталог музыки и видео для создания контента, а что касается авторских прав, то видеохостинг в реальном времени отслеживает, кто упоминает авторов видео.

В свою очередь ограничениям подвергается контент, который нарушает российские законы и продвигает «антироссийскую риторику». Алгоритмы автоматически определяют, а модераторы подтверждают наличие в роликах наготы, огнестрельного оружия и контента с пропагандой ЛГБТ*. «Пользователи могут пожаловаться на любой ролик, а модераторы оперативно примут решение. При этом обе стороны — и пользователь, и автор — будут уведомлены о решении и его причинах», — пояснили там.

Сейчас на российском рынке есть видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, «VK Клипы» и «VK Видео», Rutube и «Пикабу» — одна из крупнейших блог-платформ Рунета. Сервис запустил тест отдельной видеоленты коротких видео.

https://plvideo.ru/

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Источник: https://1prime.ru/20240628/video-849579642.html?in=l

Аналог YouTube, Платформа, импортозамещение
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    28.06.2415:56:55

    Ну удачи. Может эта попытка будет успешной.

    #1285411
  • Нет аватара AlexandrD30
    28.06.2417:45:43

    Попробовал, вроде норма. Потом бац и ошибка не загружает видосы и всё тут. Нигде не написано какой максимальный размер видео в гигабайтах, ничего не описано и для стримов какой битрейт и прочее. Нигде не нашёл что бы обратится в службу поддержки, ни емейла, ни формы для обращения. Но выглядит не плохо, если не забросят и будут развивать платформу.

    #1285422
    • Нет аватара AndreiЯНАО
      28.06.2420:12:51

      Раша Тудэй, пишет, что те кто понесли новость о запуске аналога Ютуба поспешили, он ещё не запущен, а тестируется с функциями применения нейросетей

      #1285429
      • Великоросс Великоросс
        28.06.2420:27:01

        Ссылка на Платформу

        https://plvideo.ru/

        #1285430
      • Нет аватара AlexandrD30
        28.06.2422:35:05

        Ну она как бы работает и она в бете, так же как и нуум от мтс. Только нуум работает уже нормально и пилят эту платформу усиленно. Посмотрим что из этого выйдет в итоге.

        #1285440
  • Нет аватара котофей22
    29.06.2402:56:38

    Попробовал зарегистрироваться, смс не пришла.

    #1285445
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