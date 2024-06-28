В России запустили ещё один отечественный аналог YouTube

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В России запустили отечественный аналог YouTube — видеохостинг «Платформа», идеей создания в первую очередь послужило удаление с американской платформы госканалов и «крупнейших патриотических блогеров», сообщается в Telegram-канале Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ)."

C 2020 года YouTube удалил все государственные каналы России и продолжает удалять крупнейших патриотических блогеров. Именно поэтому мы хотим предложить «Платформу», альтернативу YouTube", — говорится в сообщении.

Отмечается, что интерфейс «Платформы» схож с YouTube. Сбоку от открытого видео есть отдельная колонка с рекомендациями, где можно выбрать и посмотреть похожий контент. Разрешение видео на платформе — до 4К, также есть прямые трансляции и субтитры в каждом видео. Кроме того, доступен формат коротких вертикальных видео.

Там добавили, что отечественный аналог добавляет в рекомендации не только крупные и популярные каналы, но и недавно созданные. Если у автора есть страница во «ВКонтакте» или канал на YouTube, он может перенести контент с этих площадок на «Платформу». В сервисе также есть встроенный каталог музыки и видео для создания контента, а что касается авторских прав, то видеохостинг в реальном времени отслеживает, кто упоминает авторов видео.

В свою очередь ограничениям подвергается контент, который нарушает российские законы и продвигает «антироссийскую риторику». Алгоритмы автоматически определяют, а модераторы подтверждают наличие в роликах наготы, огнестрельного оружия и контента с пропагандой ЛГБТ*. «Пользователи могут пожаловаться на любой ролик, а модераторы оперативно примут решение. При этом обе стороны — и пользователь, и автор — будут уведомлены о решении и его причинах», — пояснили там.

Сейчас на российском рынке есть видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, «VK Клипы» и «VK Видео», Rutube и «Пикабу» — одна из крупнейших блог-платформ Рунета. Сервис запустил тест отдельной видеоленты коротких видео.

https://plvideo.ru/

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