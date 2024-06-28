Шесть новых линий по производству мороженого открыты на фабрике «Айсберри-ФМ» в Ярославской области

© www.yarregion.ru

28 июня на фабрике мороженого «Айсберри-ФМ» в Тутаеве Ярославской области запущены шесть новых производственных линий.

Мощность каждой — до 18 тысяч штук в час.

Капитальные вложения в реализацию проекта составили более 7 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию новых линий по производству мороженого в стаканчике, рожке, брикете, а также эскимо позволит создать в Тутаеве дополнительно 500 новых рабочих мест, а при выходе производства на полную мощность — увеличить объемы выпускаемой продукции до 90 тысяч тонн в год.

При этом общее число работающих на предприятии составит 1200 человек.

В Ярославской области производством мороженого также занимаются ООО «РАМОЗ» (Рыбинск), ООО «НВВ» (Переславль-Залесский), ООО «Рыбинский молочный завод».

© www.yarregion.ru

© www.yarregion.ru

© www.yarregion.ru

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