ГТЛК поставила свыше 55 автобусов для четырех регионов России

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На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков Московской области, Кургана, Владикавказа и Нарьян-Мара городской пассажирский транспорт по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️44 автобуса ЛиАЗ-529265-03 для Московской области

✔️7 автобусов КАВЗ-4270-С2 для Кургана

✔️4 автобуса СИМАЗ 2258-0000010-538 для Владикавказа

✔️3 автобуса ПАЗ-320436-04 для Нарьян-Мара

Поставки осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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