ГТЛК поставила свыше 55 автобусов для четырех регионов России
На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков Московской области, Кургана, Владикавказа и Нарьян-Мара городской пассажирский транспорт по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.
За 5 дней ГТЛК поставила:
✔️44 автобуса ЛиАЗ-529265-03 для Московской области
✔️7 автобусов КАВЗ-4270-С2 для Кургана
✔️4 автобуса СИМАЗ 2258-0000010-538 для Владикавказа
✔️3 автобуса ПАЗ-320436-04 для Нарьян-Мара
Поставки осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».
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