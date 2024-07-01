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Судостроение и судоходство

Дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» завершил государственные испытания

 © mashnews.ru

Главная энергетическая установка корабля состоит из двух дизель-генераторов 3-10Д49 и дизель-генератора 4-10Д49, мощностью по 3,5 МВт каждый, разработанных Инжиниринговом центром двигателестроения ТМХ совместно с компанией «Русэлпром-МС» и изготовленных на Коломенском заводе, который входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения».

Ледокол приписан к порту Петропавловск-Камчатский. Он предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях, способен выполнять ледокольные работы всех видов, работать в качестве буксира, доставлять грузы в удаленные районы, оказывать помощь терпящим бедствие судам.

«Головное судно проекта — «Илья Муромец», введенное в эксплуатацию в 2017 году, оснащено импортными двигателями, отметил заместитель генерального директора по управлению дизельным бизнесом «ТМХ Энергетических решений» Дмитрий Мирный.

«Установленные на модернизированном проекте ледокола «Евпатий Коловрат» с целью импортозамещения дизель-генераторы коломенского производства по основным техническим характеристикам соответствует передовым зарубежным аналогам, имеют больший ресурс и требует меньших затрат на техническое обслуживание и ремонт. Они обеспечивают необходимую мощность главной энергетической установки и заявленные ходовые качества корабля».

В сентябре 2023 года на верфях состоялась закладка еще одного корабля проекта 21180М «Святогор», для которого Коломенский завод готовится построить в 2025 году еще три дизель-генератора.

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Источник: https://mashnews.ru/dizel-elektrich...l-gosudarstvennyie-ispyitaniya.html

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ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат»
  • Badassgoliath Badassgoliath
    01.07.2413:35:56

    Установленные на модернизированном проекте ледокола «Евпатий Коловрат» с целью импортозамещения дизель-генераторы коломенского производства по основным техническим характеристикам соответствует передовым зарубежным аналогам, имеют больший ресурс и требует меньших затрат на техническое обслуживание и ремонт.

    Но если бы не санкции, то так и продолжали бы ставить импорт. Хотя жизнь показывает, что можем сами сделать не хуже.

    Вот так санкции помогают производству.

    Отредактировано: Badassgoliath~13:42 01.07.24
    #1285520
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      01.07.2413:57:48

      Я всегда удивлялся почему не ставят на суда и корабли двигательные установки коломенского производства.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:06 01.07.24
      #1285523
      • alex4spb alex4spb
        01.07.2416:39:40

        потому что таких как 10Д49 не было.

        а не было, потому что была «дружественная» Финляндия и Wärtsilä.

        #1285527
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          01.07.2419:01:45

          Но и тогда в Коломне могли делать такие установки.

          #1285533
          • Нет аватара Захарка
            01.07.2423:27:38

            На своих так бабки не попилить, ибо сложно в производственный цикл засунуть «левые» операции, способстввющие накрутке цены, а с импортерами всегда можно договориться о более высокой цене контракта, чтобы можно было разницу себе в карман положить.

            #1285541
        • Нет аватара exVHM.ru
          02.07.2410:14:39

          10Д49

          простой судна — дорогое удовольствие. Я не знаю ничего о надежности 10Д49, и боюсь что мало кто знает, но заказчик судна скорее закажет надежную (в его понимании) Wärtsilä нежели потом будет платить за ремонт движка, простой и невыполненную работу.

          А так в памяти всплывает только ремонт 10Д49 в 2017 году на «Горшкове» (первый фрегат 22350 — спуск на воду в 2010 году) — отличный повод рекомендовать к установке…

          Отредактировано: exVHM.ru~19:50 02.07.24
          #1285554
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            02.07.2416:39:11

            Во всяком случае ныне и в обозримом будущем никакую Вяртсилю не закажет.

            #1285567
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