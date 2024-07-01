Дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» завершил государственные испытания

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Главная энергетическая установка корабля состоит из двух дизель-генераторов 3-10Д49 и дизель-генератора 4-10Д49, мощностью по 3,5 МВт каждый, разработанных Инжиниринговом центром двигателестроения ТМХ совместно с компанией «Русэлпром-МС» и изготовленных на Коломенском заводе, который входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения».

Ледокол приписан к порту Петропавловск-Камчатский. Он предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях, способен выполнять ледокольные работы всех видов, работать в качестве буксира, доставлять грузы в удаленные районы, оказывать помощь терпящим бедствие судам.

«Головное судно проекта — «Илья Муромец», введенное в эксплуатацию в 2017 году, оснащено импортными двигателями, отметил заместитель генерального директора по управлению дизельным бизнесом «ТМХ Энергетических решений» Дмитрий Мирный.

«Установленные на модернизированном проекте ледокола «Евпатий Коловрат» с целью импортозамещения дизель-генераторы коломенского производства по основным техническим характеристикам соответствует передовым зарубежным аналогам, имеют больший ресурс и требует меньших затрат на техническое обслуживание и ремонт. Они обеспечивают необходимую мощность главной энергетической установки и заявленные ходовые качества корабля».

В сентябре 2023 года на верфях состоялась закладка еще одного корабля проекта 21180М «Святогор», для которого Коломенский завод готовится построить в 2025 году еще три дизель-генератора.

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