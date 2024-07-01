На Балтийском СЗ Началась резка металла для многофункционального судна проекта 22770

Специалисты Балтийского завода (Санкт-Петербург) начали резку металла многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770. Оно предназначено для технологического и технического обслуживания атомных энергетических установок морских судов «Атомфлота».

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Планируется, что МСАТО будет введено в эксплуатацию в 2029 году и заменит судно атомно-технологического обслуживания «Имандра» проекта 1948, которое находится в эксплуатации сейчас.

МСАТО оснащено дизельной энергетической установкой, имеет неограниченный район плавания и будет выполнять следующие задачи:

— обеспечение приема, подготовки и загрузки в реакторы свежего ядерного топлива;

— выгрузка и последующее обращение до отправки на переработку отработавшего топлива и радиоактивных отходов;

— хранение перегрузочного оборудования;

— ревизия оборудования реакторной установки при перегрузке;

— прием и транспортировка к месту переработки жидких радиоактивных отходов и твердых радиоактивных отходов с целью обеспечения эффективной эксплуатации действующих, строящихся и перспективных ледоколов и других объектов с реакторными установками.

Район эксплуатации: западный и восточный район Арктики в том числе Баренцево, Белое, Печорское, Карское моря, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское море, северная часть Японского моря.

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