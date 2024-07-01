«Росатом» досрочно отремонтировал Ленинградскую АЭС

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«Росатом» 28 июня вывел на номинальную мощность третий энергоблок Ленинградской АЭС с реактором РБМК-1000. Ремонт и частичная модернизация энергоблока должны были занять 62 суток, но специалистам (всего в работах было задействовано почти 1,5 тыс. человек) удалось сократить срок работ до чуть более 51 суток.

В частности, были выполнены работы по внутриреакторному контролю (ВРК) и управлению ресурсными характеристиками (УРХ) реактора и было модернизировано электротехническое оборудование ЛАЭС.

Ленинградская АЭС является крупнейшей атомной станцией в России по установленной мощности (4400 МВт). На АЭС работают 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. В 2018 и 2021 годах вместо них были введены два блока ВВЭР-1200.

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