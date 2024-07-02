БМЗ отправил четыре тепловоза 2ТЭ25КМ в Монголию

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Брянский машиностроительный завод направил четыре магистральных грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ на Улан-Баторскую железную дорогу (УБЖД), которая действует на территории Монголии.

Еще один такой же локомотив был отправлен монгольским железнодорожникам в конце мая текущего года; таким образом общий объем поставок достиг 5 машин (10 секций).

Магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ работают на УБЖД с 2017 года. В настоящее время парк машин этой серии в Монголии превышает 20 единиц.

Локомотивы 2ТЭ25КМ, разработанные ТМХ, выпускают на БМЗ с 2014 года. Они предназначены для вождения составов весом до 6400 тонн в различных климатических условиях и на участках со сложным профилем пути. Тепловоз состоит из узлов и комплектующих отечественного производства.

Тепловозы серии 2ТЭ25КМ работают в разных уголках нашей страны, как на сетях РЖД, так и у частных операторов. Более 60 машин эксплуатируются на Байкало-Амурской магистрали. Эксплуатанты локомотивов отмечают их надежность, продуманную конструкцию, эффективность в работе в различных природно-климатических условиях (в том числе районах Средней Азии, которые отличает сухой и жаркий климат).

Трансмашхолдинг — крупнейший в России разработчик и производитель локомотивов, способен выпускать электровозы и тепловозы всех существующих типов, рода тока и назначения. Работы по созданию новых образцов продукции осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые центры «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 со

трудников.

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