В Санкт-Петербурге введен первый в мире полномасштабный тренажер свободно падающей шлюпки

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова совместно с ООО «Сторм» открыл в Санкт-Петербурге первый в мире полномасштабный тренажер для подготовки членов экипажей судов по использованию спасательных шлюпок, спускаемых методом свободного падения.

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Морской учебно-тренажерный центр Макаровки планирует разработать методику применения нового технического средства обучения и приступить к подготовке экипажей судов на новом тренажере уже в 2024 году.

Новый тренажер, не имеющий аналогов в отрасли, предназначен для отработки навыков безопасной посадки, высадки, управления и маневрирования шлюпкой в различных погодных условиях, в том числе в штормовую и ненастную погоду, а также ночью. Его уникальность заключается во впервые примененной в российской практике морского тренажеростроения комбинации натурного тренажера реальной спасательной шлюпки, смонтированной на динамической подвижной платформе, и компьютерного навигационного симулятора.

© portnews.ru

Шлюпки свободного падения считаются одним из самых надежных спасательных средств, обеспечивающим эвакуацию людей с гибнущего судна при любых погодных условиях. Они гарантируют безопасность людей при расстоянии от посадочной платформы до поверхности воды в 20 м. Аналогичные шлюпки также применяются для эвакуации с шельфовых платформ по добыче углеводородов с высотой до поверхности воды до 50 м.

Шлюпка устанавливается в наклонном положении по бортам судна или на корме. При отдаче удерживающих шлюпку стопоров она разгоняется по направляющим наклонной рамы и приводняется на безопасном расстоянии от судна.

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