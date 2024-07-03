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На этом участке магистрали железная дорога проходит вдоль реки Туюн и окружена ручьями и логами. Защитили инфраструктуру от воды кюветами и бермами. Кроме того, построили 11 мостов.

Чтобы жарким летом наши вечномёрзлые грунты «не утекли» из-под полотна, укрыли их 54 тыс. м³ охлаждающей скальной наброски. А всего переработали 405 тыс. м³ грунта.

В ходе строительства уложили 14,2 км путей и 4 стрелочных перевода. Это позволило отказаться от использования разъезда Шугара.

Комплексная модернизация линии Февральск — Новый Ургал повысит её провозную способность к концу 2024 года до 52 млн тонн.

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